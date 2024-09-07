UNUTMAK, İHANETTİR !.. UNUTMAK, İHANETTİR !..

30 Ağustos günü şenlik olurdu : Şimdi ise o bayramlar her nedense sönük geçiyor. Bakıyorum koskoca apartmanların balkonlarına sadece küçük bir bayrak: Zaferi unutmuşuz dedim içimden...

Bayramların bir resmi yönü var. Asker geçer, top, tank, geçer. Birde bizim şu andaki modern savaş araçlarımız var onu da geçit törenine ekledin mi, dosta güven, düşmana korku salar. Bir de vatandaşlarımız var. Herkes gönülden coşkunluk gösterir. Bu ikincisini kaybetmişiz.

Zaferden bir gün önceki Türkiye'yi okuyorum da, Yunan ordusu bütün Batı Anadolu'da, Bursa'da, Trakya'da. İstanbul hükümeti, yenen devletlerin diktasına boyun eğmiş.

Eğer İstanbul barışı olursa, Venizelos Anadolu Rumları ile Batı Anadolu Türklerini değiştirmek, İzmir, Selânik gibi bir Yunan şehri olacaktı. İstanbul milletlerarası bir nitelikte muamma kalacaktı.

Hatta çoktan bu İstanbul'da azınlıkta olacaktık. Bir defa ne çarşılarda, ne bankalarda, ne ithalât ihracatta Türk'ün payı olmayacaktı. Doğuda da Ermenistan kurulmuş olacaktı. Kapitülasyonlar ise yürürlükte kalacaktı.