TÜRKİYE, BİR “SÖZ DEĞİRMENİ”NE DÖNDÜ..

Türkiye’yi kalkındırmak isteyenler, ileri adımlar anlayışına “fren” yapan kırtasiyeciliği, iliklerine kadar kurutmasının bilmelidir. Ve bilsinler ki, ekonomik kalkınmanın “karosörü”, idari organizasyonun tekerleri üzerinde gitmektedir. Kalkınma deyip gaza basmakla araba yerinden oynamaz.

Başkaları fezaya gönderdikleri astronotun kalp seslerini saniyesi saniyesine dinlerken, bizim hala resmi makamlara yolladığımız dilekçeye aylarca sonra cevap almamız, basit bir iş müracaatına, yedi sülalenin ne olduğunu meydana koyacak yetmiş belge hazırlamaya mecbur tutulmamız, yalnızca üzülecek şey değil, ayrıca gülünecek de bir durumdur.

Ülkemizin yığınla problemleri mevcut. Günlük yaşamı etkileyen bu problemlerin ucunda “trafik sorunları” boy vermiş duruyor. Ekonomi iyileşsin, enflasyon ve faizler aşağı çekilsin, fakirlik önlensin, topluma barış ve huzur hakim olsun deniliyor.

Toplum, bu beklentiler içinde dua ediyor. Ancak, trafiği dehşete düşüren olaylar için dua edenlere pek rastlanmıyor.

Trafik terörü gündeme yığıldıkça, herkes birbirine akıl dağıtmaya başlıyor.