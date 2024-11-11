TÜRK DEVLETLERİN ZAFERİ TÜRK DEVLETLERİN ZAFERİ

Yayınlanma Tarihi 11.11.2024 08:53 — Son Güncelleme 11.11.2024 08:53

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Türk Cumhuriyetleri Alfabe ile Özüne Döndü! Türkleri eskiden Alfabeyle Böldüler... Bir asırdır süren " Dilde, Fikirde, İşte Birlik" ülküsünün gerçekleşmemesi için Rusların, İran'ın ve Çin'in uyguladığı politikalara ilave olarak Batı âleminin de çeşitli projeler uyguladığı bir gerçektir. Çin ve İran, Arap Alfabesi'ni muhafaza ederek ve Türkçe eğitimi yasaklayarak, alfabe birliğini engellerken Ruslarda her Türk Topluluğu'na ayrı ayrı alfabeler vererek Türklerin birbirlerini okumalarına ve yazı dilinde birbirleriyle anlaşmalarına engel olmuştur. Ocak 2008- Sayı: 253 Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi

Türk Dünyası ile ilişkilerde güzel aşamalar: Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Türk Dünyasına Çağrı: "Stratejik Ortaklık ve Kardeşlik Anlaşması Kabul Edilsin" Stratejik Ortaklık ve Kardeşlik Önerisi: Mirziyoyev, Türk devletleri arasında "Stratejik Ortaklık, Ebedi Dostluk ve Kardeşlik Anlaşması" kabul edilmesi çağrısında bulundu. Ekonomik İş Birliği: Türk Devletleri arasında tarifelerin kaldırılması, ticaret işlemlerinin kolaylaştırılması ve e-ticaretin geliştirilmesi konularında somut adımlar atılmasını önerdi.

Türk Yatırım Fonu ve Kalkınma Bankası: Yatırım süreçlerinin devamı için Türk Yatırım Fonu'nun etkinleştirilmesi ve Türk Kalkınma Bankası’nın kurulmasının önemini vurguladı. Ulaşımda Ortak Çözümler: Orta Koridor'un daha verimli kullanımı için sınır geçişlerinin kolaylaştırılması ve lojistik sistemlerin güçlendirilmesini önerdi. Ortak Tarih ve Kültür Dersleri: Türk devletlerinde okullarda Türk tarihi, kültürü ve sanatına dair derslerin verilmesi... Alfabe Birliği Bunun için yapılması gereken ilk şey, başaramadığımız alfabe birliği... Katlettiğimiz alfabe birliği... Bütün yollarımızı kesen alfabe birliği... En az 38 alfabemiz var şimdi. Dünyada hiç bir dil yoktur ki, bir noktası değişik ikinci bir alfabesi olsun. Türkler alfabeyle bölündü, alfabeyle sömürüldü.

Bugün Türk Cumhuriyetleri’ni idare edenler, eğer altından heykellerinin yapılmalarını istiyorsa, ilk yapacakları iş, tek bir alfabede birleşmektir. Başka yol yoktur. Bu hedefin sağlanması için tabii okullar açmak gerekir. Türkçeyi götürmek gerekir. Yazı dilinde birleşmek gerekir. Hiç değilse Araplar gibi. Şubat 2012- sayı: 302 Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan Ortak Alfabe teklifi. "34 harften oluşan ortak alfabe üzerinde uzlaşı sağlandı. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC bu konuda hazır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın da bu yeni alfabeye geçiş için adım atması memnuniyet verici olur." Kardeşlerim ; her zaman hatırlatma gereğini duyuyorum !

Lütfen bunu dini istismar olarak algılamayın. Tanrıya şükürler olsun Müslüman doğdum, müslüman ölmeyi tercih ederim.T ürk olmak benim şerefim, hasiyetim, gururumdur. Türk olduğum için de Türkçeye önem veririm. Dinimizin iyi anlaşılması için Atatürk'ün adım attığı Türkçe dine her zaman önem veririm. Din zayıflığımız da bundan kaynaklandığını tahmin ederim. Dinin birleştirici özelliği vardır. Dini yıllarca Türkçe uygulamış olsaydık hem din kardeşliği hemde dil kardeşliğini perçimleyecektik. Türk ve Türkçe'nin itibarının yükselmesi bölücü ve yıkıcı faaliyetlerin de önüne set oluşturacaktı... Ülkemizde olan Özbek kardeşlerimiz Türk olduklarını Türkiye'de öğreniyorlar. Şayet Türkçe din olursa daha kısa zamanda öz benliklerine kavuşacaklardır. Öğrendiğim kadarıyla ibadetlerini Özbekçe yapmaktadırlar...Rahmetli Türkeş bey'in sözü; Din olarak Türk dünyasına girer isek Oraları Araplara teslim ederiz.. Tanrı Türkü Korusun