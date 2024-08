TEKÂMÜL YOLU

Tekamül yolunda aydınlanma, kişi tarafından kazanılacak birşey değil, varoluş tarafından armağan edilecek birşeydir. Tekamül yolunda yolcu yolda çabasızca ve hedefsiz yürür çünkü bir yere ulaşmaya değil, yürümeye yoğunlaşır. Birey, rahat olduğunda, mücadele etmediğinde, herşeyi olduğu gibi kabul ettiğinde kuantum sıçrama yapar ve aydınlanır.

Birey varoluşsal gizemi yaşadığında, kendisinin ebedi, ruhi, ölümsüz ruhi varlık olduğunu algılar. Yolda yürürken birey, aramadığında bulur ama aradığında kaçırır. Gerçeği bulma; sessiz olma ve akışta olma meselesidir, arama meselesi değildir.

Dünya Değişim Akademisi’nde "Tekamül Sanatı" Değişim Programı sayesinde tekamül yolcusu aramaktan aramamaya, çabadan çabasızlığa, zihinden zihinsizliğe doğru yolculuk yapar. Birey şimdiki an'da kalarak şimdiki an' ı deneyimler ve hayatı doyasıya yaşar. Geçmişin anıları ile ilgilenmez ve henüz gerçekleşmemiş gelecekle ilgili hayaller kurmaz.

"Tekâmül Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada tekamül yolunda nasıl yürünebilmesi ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Değişim ve tekamül teknikleri sayesinde birey aydınlanıp tekamül yoluna adım atarsa ego saydamlaşır, gerçeği engellemez ve insan yol ile bir olur. Bu birlik ve bütünleşme, bireyi yolda karşılaşacağı engellere karşı korur. Ego bir efendiden hizmetkâra dönüşür. Yol, yolcu ve yolda yürüme bir olur. Mutlak birliğe ulaşılır ve mutlak yolculuk başlar. Yeter ki siz an be an değişim akışı içinde olun....O zaman her an mucizevi deneyimler yaşanacaktır.

Neval Kütük

Değişim Uzmanı

Dünya Değişim Akademisi

www.dunyadegisimakademisi.com.tr

[email protected]