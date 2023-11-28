Tarsus Festivali ve Kadın Emeği

II. Uluslararası Tarsus Festivali, “Şahmeran Yılı” etkinlikleri kapsamımda gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde kadın emeğine büyük destek verdi. Etkinliğin katılımcılarına sunulan “Şahmeran” temalı 40 adet el yapımı seramik tabak Mavi Boncuklu Kadın Kolektifi tarafından hazırlandı.

Biraz daha detaylı festivalin detaylarından bahsetmek istiyorum.

Mavi Boncuklu Kadın Kolektifi, 17-19 Kasım tarihleri arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen II. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında “Şahmeran” temalı el yapımı seramik tabaklarını festival katılımcılarına takdim ettiler.

Bu kolektif, seramik sanatçısı ve Mersin Kent Konseyi Kültür Sanat Üyesi Tuğba Küçükbahar liderliğinde kurulmuş olup, kadınların sanatla kendilerine yeni bir alan açmalarına destek olmayı hedeflemektedir. Kadınlar tarafından tasarlanan ve tamamen el yapımı olan seramik tabaklar büyük ilgi gördü. Tuğba Küçükbahar, Mavi Boncuklu Kadın Kolektifi'nin kadın emeğiyle üretmeye ve projelerde yer almaya devam edeceğini belirtti.

Festivalde "Şahmeran" temalı birçok etkinlik gerçekleşti, bu etkinlikler arasında atölye çalışmaları, defileler, söyleşiler, film gösterimleri ve uluslararası halk dansları gösterileri yer aldı. Ayrıca çocuklar için de animasyon, tiyatro ve müzik içeren eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Ulusal ve uluslararası halk dansları toplulukları da festival süresince yöresel danslarını sergiledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen festival, büyük bir katılımla gerçekleşti ve her yaş grubundan insanı bir araya getirdi.

Sanatı, kadın emeğini destekledikleri için emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.