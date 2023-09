Sevgili Küçük Ben,

Bu mektubu sana, bugünkü büyük benin, yani geleceğin versiyonu olarak yazıyorum. Şu anki yaşım 2023 ve birçok şey değişti, ama çocukluğumu unutmadım. Sana birkaç şey söylemek istiyorum.

Öncelikle, unutma ki şu anki durumun, ne yaşadığın deneyimlerin ne de hissetiklerin senin gelecekteki kim olduğunu belirlemiyor. Her an yeni şeyler öğreniyor ve büyüyorsun. Hayatın bazen zor olabilir, ancak her zorluk seni daha güçlü kılacak.

Çocukluğunda sahip olduğun arkadaşlar, aile ve sevdiklerin önemlidir. Onlarla daha fazla vakit geçir, anılar biriktir ve ilişkilerini güçlendir. Zaman ilerledikçe, bazı insanlar hayatından çıkacak ve yeni insanlarla tanışacaksın, ama bu doğal bir süreç.

Hobilerini ve ilgi alanlarını keşfetmeye devam et. Ne yapmaktan keyif aldığını bulmak, senin için en önemli şeylerden biri olacak. Sanat, müzik, spor, yazma veya herhangi bir şey... Kendini ifade etmenin yollarını bul ve bu konuda yaratıcı ol.

Öğrenmeye ve merak etmeye devam et. Sorular sormaktan ve yeni şeyler öğrenmekten asla vazgeçme. Bilgi, güçtür, bu yüzden öğrenmeye ve okumaya devam et.

Ve en önemlisi, kendini sev ve değer ver. Kendine güven, kendi değerini bil ve her zaman doğru olduğuna inandığın şeylerin peşinden git. Kendin ol, çünkü sen eşsiz ve özel birisin.

Unutma, çocukluk yılları hayatın en masum ve özel zamanlarından biridir. Her anın tadını çıkar ve gelecekteki sen için iyi bir temel oluştur.

Sevgiyle,

Geleceğindeki Sen