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ARZU ARAT YENİCİL

ARZU ARAT YENİCİL

Sevgili Anneciğim,

Yayınlanma:

Sevgili Anneciğim,

Bu mektubu yazarken, içim minnet ve sevgiyle dolu. Sana olan teşekkürlerimi ifade etmek için kelimeler yetersiz kalıyor, ama yine de elimden geldiğince hissettiklerimi ifade etmek istiyorum.

Öncelikle, sana olan sonsuz sevgin ve desteğin için teşekkür etmek istiyorum. Beni her zaman anladın, destekledin ve sevginle büyüttün. Hayatta karşılaştığım zorluklarla başa çıkmamı sağladın ve her zaman yanımda olduğunu hissettirdin. Seninle geçirdiğim her an, benim için büyük bir hazine.

Ayrıca, beni doğru yolda yönlendiren ve değerleri öğreten kişi olarak sana minnettarım. Senin sayende dürüstlük, sevgi, sabır ve yardımseverlik gibi önemli değerleri öğrendim. Bu değerler sayesinde hayatta doğru kararlar almayı başardım.

Sana olan minnettarlığım sadece sözlerle ifade edilemez. Ancak, senin için her zaman buradayım ve ihtiyacın olduğunda sana destek olmak istiyorum. Senin gibi harika bir anneyle büyüdüğüm için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Anneciğim, seni çok seviyorum ve sana olan minnettarlığımı bir ömür boyu taşıyacağım. İyi ki varsın, iyi ki benim annemsin.

Sevgiyle ve minnetle,
Kızın

İmkanınız varken anne ve babanıza duyduğunuz minneti dile getirmenizi tavsiye ederim. Her şey biter yaşanan anılar akıllarda kalır.

Saygılarımla…

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