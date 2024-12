Şerivan Tutuş ile “Renklerin Senfonisi” Şerivan Tutuş ile “Renklerin Senfonisi”

Sanat, sınır tanımayan bir dil. Ve bu dilin en büyüleyici biçimlerinden biri, müziğin ve resmin birleşiminde ortaya çıkıyor. Şerivan Tutuş'un “Renklerin Senfonisi” adlı sergisi, bu büyülü deneyimi yaşamak isteyen herkesi Gallery Duende’de buluşturdu.

İlk açılışı Kurşunlu Han, Arthan Gallery’de müzisyenlerin coşkulu katılımıyla gerçekleştirilen sergi, klasik müzikten halk ezgilerine, blues’tan rock’a geniş bir müzikal yelpazeyle zenginleştirilmiş eserleri bir araya getiriyor. Sanatseverlere sadece görsel bir şölen değil, aynı zamanda bir işitsel yolculuk sunuyor. Açılış etkinliğinde dinleyiciler, müzikle bütünleşen renklerin dansını izlerken, birlikte yaşadıkları bu deneyim, tüm katılımcılara eşsiz anılar bıraktı.

Küratör Emine Özkaraslıoğlu’nun öncülüğünde gerçekleşen sergide, sanatın tüm duygusal yanlarını yansıtan eserler, ulusal ve uluslararası sanatçıların melodileri ile bütünlük arz ediyor. Şerivan Tutuş'un açılışta dile getirdiği gibi, her fırça darbesi bir nota, her nota ise bir renk… Kayıplar, umutlar ve dönüşümlerle dolu bu eserler, izleyicileri içsel yolculuklarına davet ediyor. Sanatçı, “1 renk, 1 ses… Nereye götürür insanı?” sorusuyla, sanatın ötesine geçmeyi ve her bir izleyicinin kendi ruh yolculuğunu keşfetmesini arzuluyor.

Sergi, izleyicilere tablolardaki eserlerle ilgili ilham kaynağı olan şarkıları duyma imkânı sunuyor. İlgili tablonun yanındaki kare kodu okutarak kulaklıkla müziği dinleyen ziyaretçiler, eserlerin ruhunu daha derinden hissediyor. Bu deneyim, müziğin evrenselliğiyle renklerin büyüsünü bir araya getiriyor, her bir eserde izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

31 eser, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, farklı müzik türlerinden ilham alarak yaratıldı. Klasik müzikten rock'a, blues'tan caz’a kadar uzanan bu sergi, müzik ve resim arasında bir diyalog kurarak sanatseverlere unutulmaz bir yolculuk sunuyor. Müziğin soyut tınıları, sanatçının fırça darbelerinde somut bir biçim alırken, her eser bir duygunun veya anının ruhunu yansıtmayı başarıyor.