Şair Hüseyin Avni Dede ve Müdavimlik

Biz İzmirliler müdavimlik konusunda çok ısrarcıyızdır. Her ne konu olursa olsun, kolay kabul etmediğimiz gibi bir kafamıza yattı mı vazgeçmeyiz. Bir İzmirli olarak İstanbul’da yaşamda bizim için alışkanlıklar oluşturmamıza engel olmuyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Evrim Sanat Galerisi’nde “Taş ve Boya” sergisinin açılış davetine katılan Şair Hüseyin Avni Dede’yi görünce pandemi sonrası çeşitli sebeplerle gerçekleştiremediğim bir İstanbul rotam olduğunu anımsadım. Kendisi Mehmet Kına’nın eserlerine ilham kaynağı olmuş ve yolumuz böylece uzun zaman sonra kesişmiş oldu. Fazla olmasa da nazik ve parıldayan bakışları ile kendisiyle kısa sohbet etme şansım oldu. Yolunuz düşerse, Evrim Sanat Galerisi'nde mozaik sanatçısı Mehmet Kına ve resim sanatçısı Haluk Aydemir'in "Taş ve Boya" isimli sergisini 10 Ekim'e kadar ziyaret edebilirsiniz.

Hadi toparlayalım sohbeti müdavim rotaya geri dönelim.

Kadıköy’den vapura atlayıp, Eminönü, Beyazıt kısacası tarihi yarımadada attığımız bir rotadan bahsediyorum. İşte o rotadaki vazgeçilmez duraklardan biri de Şair Hüseyin Avni Dede’nin adının da verildiği çınarın olduğu meydana gidip, onunla sohbet edip, tezgahındaki kitaplara, pullara v.s. bakıp satın almaktı.

Beyazıt'taki Sahaflar Çarşısı giriş kısmındaki büyük çınar ağacının altını 35 yıldır mesken tutan Şair Hüseyin Avni Dede ile sohbet etmek her zaman çok keyifli ve kıymetlidir. Kısaca kendisini tanıtmam gerekirse;

1954 yılında Süleymaniye, Fatih, İstanbul doğumlu Hüseyin Avni Dede, Türk şair ve seyyar satıcıdır. 35 yılı aşkın bir süredir Sahaflar Çarşısı giriş kısmında bulunan büyük çınar ağacının altını mesken tutarak şiir kitaplarını, kasetler, pullar, fotoğraflar, eski para ve küçük antikalar satmasıyla tanınır. Parlayan gözlerinde nazik bakışları, uzun, sararmış şaç ve sakallarıyla Beyazıt'ın simgelerindendir.

Yıllarca onu hep o çınarın altında ziyaret edip, şiir kitaplarını aldım ve sohbet ettim.

Sanat bu akşam bizi Evrim Sanat Galerisi'nde buluşturdu.

Sizin de yolunuz Beyazıt’a düşerse şairi ziyaret etmeyi unutmayın.

Müdavimlikten yola çıksa da lafımız sonuç olarak hep ne diyorum. “Sanat Birleştirir”

Sevgiyle kalın.