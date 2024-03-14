Ritmik Harmoni ile Sulu Boya Keyfi

Bu güne kadar resim alanında her türlü malzemeyi deneyimledim. Elbette sulu boyada deneyimlemekten keyif aldığım malzemeler arasında. Suyun özgür iradesi ile yaşattığı heyecan, şeffaflığı v.s. gerçekten çok keyif vericidir. Bana göre sulu boya; teknik, malzeme skalası açısından zengin ama bir o kadar da zor bir teknik.

Evrim Sanat Galerisi, sulu boya sanatının ustası Saim Altuncu ve galerinin kurucusu aynı zamanda ressam olan Betül Ketenci'nin ortak çalışması olan "Ritmik Harmoni" isimli sulu boya resim sergisine ev sahipliği yaptı. Sanatçıların soyut tarzda sulu ve akrilik boya ile yarattıkları eserlerin yer aldığı bu sergi, sanat izleyicisi tarafından büyük ilgi gördü.

Ressam Saim Altuncu, sulu boyanın hem özgürlük hem de denge gerektiren bir teknik olduğuna dikkat çekerek, bu özelliklerin kendisini bu sanat dalına daha da tutkuyla bağladığını ifade ediyor. Son zamanlarda soyut eserlere yönelen Altuncu, bu sergiyle sanatseverlere kendi evrimini ve yeni çalışmalarını sunmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Galerinin kurucusu ve akrilik boya eserleriyle sergide yer alan Betül Ketenci ise, Evrim Sanat Galerisi'nin pek çok değerli sanatçıyı ağırladığını, ancak Saim Altuncu gibi sulu boya alanında önemli bir isimle sergi açmanın kendisi için ayrı bir heyecan olduğunu, "Bu sergi benim için gerçekten çok özel" sözleriyle dile getiriyor.

"Ritmik Harmoni" sergisi, sulu boya ve akrilik boya tekniklerinin harmonik birlikteliğini ve soyut sanatın derinliklerini keşfetmek isteyen herkesi bekliyor. Evrim Sanat Galerisi'nde 20 Mart 2024 tarihine kadar açık kalacak olan bu sergi, sanatın farklı yönlerini keşfetmek ve iki yetenekli sanatçının eserlerini yakından incelemek için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Sanat ve sevgi ile kalın.