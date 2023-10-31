Sevgili dostlar, ABD Başkanı Joe Biden (79 yaşında ) dedi ki, “ İsrail’e daha fazla silah ve para yardımı yapacağız. Bu akıllı yatırım nesiller boyunca Amerikan güvenliğine kar sağlayacak ! “

2023 yılı itibariyle ABD’nin dış borcu 33.04 trilyon dolar !

2022 yılı itibariyle dış ticaret açığı ise 943.8 milyar dolar !

ABD’ni nüfusu ise 331 milyon (2023 )

ABD’de 93.000 kişi aşırı doz uyuşturucu kullanmak yüzünden hayatını kaybetti (2020)

Değerli okurlar, ABD’nin ekranlara, mecmualara yansıyan görünür yaldızlı vitrininin dışında hemen her şehrinin arka sokaklarında kaldırım kenarlarında yatan evsizlerin, uyuşturucu müptelalarının, işsizlerin, her türlü medeniyeti reddederek topluma musallat olanlarla dolu görünmeyen bir yüzü daha var…

İnsanların ne verirsen onu öğrenebileceği, iyi ya da kötüyü ayırt edebileceği yetişme çağlarında eğitmek, ona sahip çıkmak ailesinin olduğu kadar aynı zamanda devletinin de görevidir. Veya eğer yine de düşmüşse elinden tutup kaldırmak ta devletin görevidir. Eğer süper bir devlet olduğunuzu iddia ediyorsanız iş bulmak, sağlığıyla ilgilenmek, kısacası hayatına yapacağınız katkının en iyisini sunmak mecburiyetiniz var !..

Uyuşturucu kullananların, suç şebekelerinin cirit attığı bir ülke olarak bu tür tehlikeli, toplum dışı gidişatı düzeltmek için bütçe ayıracağı yerde kendi vatandaşlarını bırakıp 10.850 km. uzaklıktaki İsrail’e yardımlarını artıracağını planlayan ABD’nin genel durumuna göz atalım.

UNODC ( BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi ) raporlarına göre dünyada 14 – 64 yaş arası 296 milyon ( 2021 ) insan uyuşturucu kullanıyor.

NSDHU (ABD Ulusal Uyuşturucu Kullanımı ve Sağlık Araştırması Kurumu)’ na göre ABD’de 12 yaş üzeri 59.3 milyon kişi uyuşturucu kullanıyor. Yani nüfusun % 21.4’ ü yasa dışı uyuşturucu bağımlısı.

Ve yine UNODC raporlarına göre 2014 – 2018 yıllarını kapsayan araştırmaya sonuçlarında belirtildiği üzere dünya üzerinde 30.000 bin yasadışı Amfetamin tipi uyuşturucu laboratuvarlarından metamfetamin üreten laboratuvarların %84’ ü ABD’de bulunmakta.

İnsanı yaşatmak değil, öldürmek gücüyle övünen ABD, gençleri insan hayatının en büyük tehlikesinden korumak şöyle dursun Arizona,New Jersey, Montana ve Güney Dakota’da esrar kullanımını yasal hale getirdiği gibi, Oregon Eyaletinde kokain ve eroin gibi ağır uyuşturucuların kullanımını da serbest bıraktı..

Yani pırlanta gibi çocuklarımızın geleceğini düşünmemizde yarar var.

Esen kalın.