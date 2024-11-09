NÜFUS ve DEMOGRATİF STRATEJİ NÜFUS ve DEMOGRATİF STRATEJİ

Bu oyun yutulamaz, yutulmamalıdır. Hayır, Türkiye'yi bir yandan kökü dısarı da bir yandan kökü içeride olan PKK belâsının sarmış olduğu, öbür yandan Türkiye'nin yanlış yolda olan Türk solcularının belediye köprü başlarını tutma hamlesine göz yummak veya bunda sadece hizmet aşkı aramaya kalkışmak gibi bir tersliğin, bir arada olması olacak şeyler değildir.

Türkiye'de beyin yıkama işlemleri öyle geliştirildi ki, yobaz dinci'si, komünisti, PKK'cısı parlamentoya girmek ümidi olmayan çaba yoksunları bazı kendini bilmez ve seçim alma hırsı ile yanan vatanı düşünmeyen gafilleri kullanarak hedeflerine ulaştılar.

Bunları yadırgamamak, gülüp geçmek kolay ve zaten onlarında arzuladıkları böyle bir davranış. Fakat biz o yolun nerelere gideceğini biliyoruz. Çünkü biliyor ve inanıyoruz ki o yol sadece yıkım yoludur.

Evet, biz o yolun büyük Atatürk'ü siper ederek, Atatürk'ün söylediklerini Türkler ve vatan için yapan değilde, kendilerine ve kirli emellerine göre yapanların, Atatürkçü görünen sahtecilerin kendi çıkarları için yapımını sürdürdükleri bir aldatıcı patika yol olduğunu biliyor ve görüyoruz. Bunun sonu çıkmayacaktır, ya da sonu bir dönemeçle özgürlük dışı düzenlere sapacak arkasından bu saptıranların da kahkahaları baykuş sesi gibi yükselecektir.