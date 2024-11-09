NÜFUS ve DEMOGRATİF STRATEJİ
NÜFUS ve DEMOGRATİF STRATEJİ
Bu oyun yutulamaz, yutulmamalıdır. Hayır, Türkiye'yi bir yandan kökü dısarı da bir yandan kökü içeride olan PKK belâsının sarmış olduğu, öbür yandan Türkiye'nin yanlış yolda olan Türk solcularının belediye köprü başlarını tutma hamlesine göz yummak veya bunda sadece hizmet aşkı aramaya kalkışmak gibi bir tersliğin, bir arada olması olacak şeyler değildir.
Türkiye'de beyin yıkama işlemleri öyle geliştirildi ki, yobaz dinci'si, komünisti, PKK'cısı parlamentoya girmek ümidi olmayan çaba yoksunları bazı kendini bilmez ve seçim alma hırsı ile yanan vatanı düşünmeyen gafilleri kullanarak hedeflerine ulaştılar.
Bunları yadırgamamak, gülüp geçmek kolay ve zaten onlarında arzuladıkları böyle bir davranış. Fakat biz o yolun nerelere gideceğini biliyoruz. Çünkü biliyor ve inanıyoruz ki o yol sadece yıkım yoludur.
Evet, biz o yolun büyük Atatürk'ü siper ederek, Atatürk'ün söylediklerini Türkler ve vatan için yapan değilde, kendilerine ve kirli emellerine göre yapanların, Atatürkçü görünen sahtecilerin kendi çıkarları için yapımını sürdürdükleri bir aldatıcı patika yol olduğunu biliyor ve görüyoruz. Bunun sonu çıkmayacaktır, ya da sonu bir dönemeçle özgürlük dışı düzenlere sapacak arkasından bu saptıranların da kahkahaları baykuş sesi gibi yükselecektir.
Türkiye'nin içinden çıkamayacağı mesele yoktur.
Kardeşlerim bir örnek ile bunları tahmin etmenizi dilerim...
Köstebekler yer altında gizli çalışırlar; çok tehlikeli ve zararlı hayvanlardır. Güzelim toprağa ektiğimiz verimli ürünlerin, yeşerip boy atıp meyve verecek ekinlerin köklerini tahrip ederler.
Bu yer altı çalışmaları, bu gizli işler, bu karanlıkta hazırlanan plânlar memleket toprağına yapılacak en büyük sabotajdır.
Köstebek yuvalanmış topraklardan hiç bir verimli ekin alamazsın. Çünkü onlar taze köklere, filizlenmeye yüz tutan ve memlekete verimli ürünler verecek olan genç tohumların köklerine musallat olurlar; onları kemirirler.
Köylüler bilir bunları; bunların girdiği toprak verimsizdir; bunlar tehlikeli, yıkıcı, toprağı ve ekinleri tahrip edici yaratıklardır. Bir toprak köstebeklerden temizlenmedikçe o topraktan yarınlar için bereketli ürünler alınamaz !...
Devleti yönetenlere ve Siyasi parti yöneticilere mevlâna'nın şu sözlerini hatırlatmak isterim...
<< Karınca güzelim harmanı görmez de bir tanecik buğdayın üstüne titrer. O taneyi hırsla, korkuyla çeker durur da bunca yığını görmez.
Harman sahibi de: << Ey körlüğünden hiç bir şey görmeyen (insan), harmanlarımızdan ancak bir taneyi gördün de ona candan sarıldın!>> der.
Oku, çöz, anla, anlat...
Tanrı Türkü Korusun.
Saygı ve Saygılarımla.