Nostalji ile Geçmişe Büyülü Bir Yolculuk

Sonunda İstanbul’da sonbahar yüzünü gösterdi. Yağmurlu ama mevsime göre sıcak sayılabilecek bir havada meraklı adımlar ile ulaştım Evrim Sanat Galerisi’ne. Beni, sıcacık gülüşü ile her zamanki gibi galerinin kurucusu Betül Ketenci ve asistanı Esra Hanım karşıladı. Ve biraz sonra sizlerle paylaşacağım sergide yer alan eserlerin yaratıcısı sanatçı Soner Çakmak ile selamlaştık.

Tarih: 11 Kasım 2023, Cumartesi

Yer: Evrim Sanat Galerisi

Ve Soner Çakmak’ın anlatımıyla, "Nostalji" isimli kişisel sergisi’ndeki düşsel yolculuğumuza başladık.

Önce kısaca size sanatçımızdan bahsetmek istiyorum. Marmara Güzel Sanatlar mezunu olan Çakmak; bugüne kadar 18 kişisel sergi ve 60’den fazla karma sergiye katılmış. Aynı zamanda sanat alanındaki önde gelen yarışmalardan birçok ödülün sahibi…

Sanatçının eserleri, figüratif resmin plastik değerlerine sahip ve insanın toplumsal sorunları eşliğinde içsel dünyasına bir kapı açıyor. Sanata; “Öz ve Biçimin Ayrılmazlığı” prensibi ile yaklaşan sanatçı, eserlerindeki tüm detaylara “öz ve biçim” anlayışıyla yaklaşıyor.

Sanatçı Soner Çakmak, “Nostalji sergimdeki eserlerimle; eski ile yeniyi, tarih ile sanatı, kompozisyon yaklaşımlarındaki nostaljiyi, eski oyuncukları, bebekleri ve kuklaları, sanat izleyicisiyle buluşturmaktan dolayı çok mutluyum. İzleyiciyle birlikte zamansız büyülü bir yolculuğa çıkıyoruz.” sergi ve eserleri hakkındaki düşüncelerini ifade ediyor.

Hani hep yazıyorum ya, ben ne kadar anlatmaya çalışsam da siz mutlaka ziyaret edip, kendiniz görün diye… Bu sefer sizin için sahibinin sesinden kısa bir kayıt aldım.

Sanatçı Soner Çakmak’ın sergisi ve sanat anlayışıyla ilgili düşüncelerini, “Start-Up”’tan izleyebilirsiniz.

Ama siz yine de “Nostalji” sergisini ziyaret edin. Biraz kendi içinize biraz da çocukluğunuza, masalsı, büyülü ve sıcacık bir yolculuğa çıkın, derim. Bakalım eserlere bakarken kendinizi kaç yaşına dönmüşken veya geçmişinizde hangi duyguda yakalayacaksınız.

Sergiyi, Evrim Sanat Galerisi’nde 28 Kasım 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilirsiniz.

Sanatla Kalın,