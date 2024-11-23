N'OLDU AĞAMA N'OLDU GÜL BENZİ SARARIP SOLDU N'OLDU AĞAMA N'OLDU GÜL BENZİ SARARIP SOLDU

Adam ne uzun ne kısaydı. Ne kilolu ne de zayıftı. Karnı dümdüzdü. İyi bir geleceğe olan inancı yüzüne, yüzünden de cıslayan gislavetine vurmuştu. Durakladı, kendi kendine güldü. Çocukken lastiğini tükürüğüyle siler,siyah aynasında cismini seyrederdi.

Yolcu vapuru rıhtıma yanaştı, yolcularını dışarıya boca etti.

Gazete büfesinin önünden geçerken bir gazete Tramp' in zaferini manşete taşımıştı. Sümüklü Baydın burnunu çeke çeke teslim bayrağını çekmiş, evinin yolunu tutmuştu.

Havaya baktım. Gökyüzü pırıl pırıldı.

Herkes ve her şey susmuştu. Kulağım paslıydı. Sosyal siyasal ortam ise belirsizdi.