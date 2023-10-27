Mutlu olan çocuklardan çok güzel bireyler olur...

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği kurucu başkanı Meltem Kaya bu yazımda bizlerle...

- Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1985 Adana Ceyhan doğumluyum. Ailenin ilk kız çocuğuyum bir de kız kardeşim var. Onun dışında bir kızım var 17 yaşında.

- Mesleğiniz nedir?

Normal şartlarda anasınıfı öğretmeniyim. İlk görev yerimde 2 yıl çalıştım. Daha sonrasında mesleği bıraktım organizasyon işine baş-ladım organizasyon işine şu an dışardan devam ediyorum tüm zamanımı dernek ve derneğin iki projesine ayırıyorum.

Dernek ilk açıldığında “81 il 81 hayal” projesi ile başladık yani 81 ilde şehit çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmeye başladık hala devam ediyoruz. İkinci projemizde “Benimle Gülümse.” Bu projede de Türkiye’nin 81 ilinde ihtiyaç sahibi çocuklara kişisel malzeme des-teği veriyoruz hediyeler getiriyoruz.

- Sizi çocukların yüzünü güldürecek bir çok projeye öncülük ederken tanıdık. Yaptıklarınızı bir de sizden dinleyebilir miyiz?

Şu ana kadar 40 ilde 105 şehit çocuğunun hayalini gerçekleştirdik aynı zamanda da 20.800 çocuğumuza kişisel hediyeler ve oyuncaklar götürdük.

- Bu projelere öncü olmak için sizi tetikleyen etken nedir?

Bu projede beni önce olarak tetikleyen tek şey çocuklar. Ben çocuklar konusunda çok hassasım çocukları çok seviyorum o yüzden çocuk-lar hayata mutlu başlarsa mutlu devam eder. Mutlu olan bir çocuktan da çok güzel bireyler olur vatanına milletine faydalı insanlar olur o şekilde düşünerek yola çıktım.

- Sosyal medyayla aranız nasıl?

Önceden yaptıklarımı çok fazla paylaşmıyordum ama artık teşvik olsun da herkes öğrensin bilsin birlik olalım beraber olalım birlikten kuvvet doğar diye sosyal medyayı daha fazla kullanmaya başladım. Bunun da etkisini çok fazla gördüm hemen bir yardım çağrısı yaptığım da çok hızlı dönüşler aldım yani sosyal medya çok iyi bu konuda.

- Bu kadar yoğun tempoda nasıl programlıyorsunuz kendinizi?

Yani işi severek yaptığınız zaman ister istemez kendinizi otomatik olarak programlıyorsunuz ben programsız hareket edemiyorum çünkü zaman çok hızlı akıp geçiyor programlı yaşarsak en azından bazı şeyleri es geçmiş olmayız daha programlı yaşarsak hem sağlık açı-sından hem yapabileceklerimiz açısından daha iyi ilerleriz diye düşünüyorum.

- Önümüzdeki projelerinizden kısaca bahseder misiniz?

Şu anda iki projeyle devam ediyorum önümüzde bir projem var ama bununla ilgili şu anda bahsetmem çok erken alt yapısını tamamla-mam gerekiyor ama herkesin çok seveceğini çok beğenerek destek verecekleri isteyerek destek verecekleri bir proje daha geliyor :)

- Projelerinize destek olmak isteyenler sizlere hangi kanallardan ulaşabilir?

Projeme destek vermek isteyenler derneğin Instagram sayfası internet sayfası benim kendi Instagram sayfam her yerden ulaşabilirler oradaki mail adreslerinden özel mail atanlar oluyor.

- Annelik sizin için ne ifade ediyor?

Annelik... Sonsuz fedakarlık çok sevgi Allah’a olan sevgiyi ifade ediyor çünkü Rabbim seni sevmiş ve sana bir emanet göndermiş demiş-ki ben sana bu emaneti gönderiyorum ona gözün gibi bak onu çok sev onu koru yani bana bundan daha güzel bir emanet olamaz. O yüzden annelik duygusu çok farklı bir duygu. Rabbim isteyen herkese nasip etsin.

- Süper gücünüz olsa ne yapmak isterdiniz?

Süper gücüm olsa süper bir anne olurdum heralde bütün çocuklara ulaşmaya çalışıp bütün çocukların yüzünün gülmesine sebep olmak isterdim tüm çocukları kucaklayıp tüm gün onlarla çocuklar gibi eğlenirdim. Yani onlarla eğlenerek oyunlar oynayarak etkinlikler yapa-rak tabi kendi çocuğum da dahil bana çünkü hiçbir çocuğun ağlamasını istemiyorum. Keşke daha fazla imkanım olsa daha fazla çocuğa yardım edebilsem destek olabilsem onun aklından geçen hayal ettiği şeyleri gerçekleştirebilirsem keşke.