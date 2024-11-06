METİN TÜTÜN: SANATTAN ÖTESİ... METİN TÜTÜN: SANATTAN ÖTESİ...

Fotoğraf sanatçısı ve heykeltraş Metin Tütün'ün İstanbul Beyoğlu Gama Art'taki sergisine gittim ve önceki sergilerinde olduğu gibi bu sergiden de çok etkilendim.

Sanat eleştirmeni olmadığım halde, hislerimi sizlerle paylaşmazsam hem "Güzel Sanatlara" hem "Metin Tütün"e hem de sizlere haksızlık yapmış olurum. Bu sergiden herkesin haberi olmalı, güzel sanatlara ilgisi olan ve vakti olan herkes ziyaret etmeli diye düşünüyorum.

Sergiden bahsetmeden önce Metin Tütün'ün 10 yıl önce "Gölgeler Çekildiğinde" isimli sergisi ve 7 yıl önce de "The Blues" isimli sergisine katıldığımı vurgulamalıyım. Tütün'ün eserleri, yurt içinde ve yurt dışında açtığı birçok kişisel serginin yanı sıra birçok müze, fuar ve karma sergide de yer almış. Son olarak; Mustafa Taviloğlu'nun Mecidiyeköy'deki tarihi likör fabrikasında 15 Aralık'a kadar açık olan "Bir Koleksiyonerin Hikayesi" sergisinde bazı eserleri bulunuyor.

Bu defa; Metin Tütün'ün 10.sanat yılı sebebiyle 3 büyük şehrimizde sergisinin açılmasına karar verilmiş. Sergi ilk olarak Ankara'da düzenlenmiş. Şu sıralarda İstanbul Gama Galeri'de devam eden sergi, 9 Kasım'a kadar açık olacak. Sergi daha sonra 15 Kasım - 9 Aralık tarihleri arasında İzmir Galeri A'da sanatsever İzmirlilerin görseline açılacak.

Tütün, "nü" fotoğrafları üzerinde kullandığı farklı tekniklerle çok özellikli ve görsel değeri yüksek sanat eserleri ortaya çıkarmış. Fotoğraflarının bir kısmını da heykel haline getirmiş. Fotoğraflara yansıyan müthiş çalışmalarını farklı malzemeler kullandığı heykellere dönüştürmüş. Bunları birlikte sergileyerek katılımcılara kıyaslama ve değerlendirme şansı vermiş.