MENFAATLER ÇATIŞMASI MENFAATLER ÇATIŞMASI

Şimdiye kadar hiç kendi kendimize sorduk mu? Neden Avrupa ülkelerinde savaşlar olmuyor da, durup durup Ortadoğu'da krizler ve savaşlar patlak veriyor?

Bu kadar savaşlar ve katliamlar oluyor da bir türlü sorun çözülemiyor hiç bunları düşündük mü ?

Bunlara kafa yorarken, bizi en çok ilgilendiren ne olacak Türkiye'nin hali ..

Savaşların, entrikaların, ihanetlerin ve gizli pazarlıkların için de kalan Türkiye, neden asırlardan beri savaştan savaşa koşmuş? Neden etrafı ateş çemberi içerinde, bir türlü içeride istikrarı yakalayamamış, dışarıda ise dost kazanamamış ?

Neden hep darbelere maruz kalınmış, neden terör örgütü PKK gibi, İrtica gibi tehlikeler ile karşı karşıya gelerek süregelen bir mücadele etmeye itilmiştir...