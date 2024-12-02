MENFAATLER ÇATIŞMASI
MENFAATLER ÇATIŞMASI
Şimdiye kadar hiç kendi kendimize sorduk mu? Neden Avrupa ülkelerinde savaşlar olmuyor da, durup durup Ortadoğu'da krizler ve savaşlar patlak veriyor?
Bu kadar savaşlar ve katliamlar oluyor da bir türlü sorun çözülemiyor hiç bunları düşündük mü ?
Bunlara kafa yorarken, bizi en çok ilgilendiren ne olacak Türkiye'nin hali ..
Savaşların, entrikaların, ihanetlerin ve gizli pazarlıkların için de kalan Türkiye, neden asırlardan beri savaştan savaşa koşmuş? Neden etrafı ateş çemberi içerinde, bir türlü içeride istikrarı yakalayamamış, dışarıda ise dost kazanamamış ?
Neden hep darbelere maruz kalınmış, neden terör örgütü PKK gibi, İrtica gibi tehlikeler ile karşı karşıya gelerek süregelen bir mücadele etmeye itilmiştir...
Kavimler kapısı olarak adlandırılan bu bölge, I. Dünya savaşı da, II. Dünya savaşı da yeraltı kaynaklarının hakimiyeti için yapıldığı inkar edilemez. Osmanlı devletini bunun için zayıflatıp yıkmadılar mı?
Ama bir şey var ki, 1071' de gelip feth ettiğimiz bu topraklardan, şimdiye kadar hiç bir kuvvet bizi atmaya gücü yetmemiş yetmeyecektir...
Bizim hatalarımız yok mu ? Haddinden fazla var...İlimden, bilimden ve teknolojiden geri kalmamız. Ama işte orada, Türkün ruhu yeniden şahlanmış...Ulu önder Atatürk ile yeniden milli bir ruh fışkırmış Anadolu'dan...
Ve Türkiye Cumhuriyeti..
" Büyük işler tecrübelerle başarılır. Ama unutmamak gerekir ki tecrübe de hataların toplamıdır" Kızılderili atasözünden anlam çıkararak aynı hataya düşmememiz gerekir...
Eğer Atatürk yolunu takip eder de bu topraklara, bu toprakların insanını hakim kılarsak, yani meclisimize milli iradeyi yansıtmayı başarırsak, bu topraklar ebediyen Türk toprakları olarak kalacaktır.
Yine Atatürk'ün sözü ile bitirelim " Benim naçiz vücudum, elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ebediyen payidar kalacaktır.
Umarım bu gibi bilgiler devlet aklı olarak zihinlerinde yerini alır...
Tanrı Türkü Korusun.
Sevgi ve Saygılarımla.