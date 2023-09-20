MADDE VE MÂNÂ (RUH)

RUH: (İnsan-Toplum-Millet-Devlet)lerin TEMEL (Kök-ASL) yapısını oluşturur. Temelin sağlamlığı çok önemlidir. olmazsa-olmazdır. MADDE: Temel üzerine dikilmiş SÛTUNLARI temsil eder. Sütunların dikilişi Temele uygunluk arzederse; Binanın sağlamlığı, kalıcılığı, mukavemeti o kadar uzun süreli olur. RUH’un görevi KURUCULUK, Madde’nin GÖREVİ (Sütunların) KORUYUCULUKTUR.

RUH’UN kurucu temelleri: Eğitim-Ahlâk, fikri yapı-Dil-Sanat ilim v.b… değerlerdir. MADDENİN KORUYUCU SUTUNLARI: Bilim-Teknoloji ekonomi-Siyaset-Hukuk v.b…. değerlerdir. İnsanların HUZURLU-BARIŞ içerisinde- MUTLU bir şekilde hayat sürmeleri KURUCU ve KORUYUCU temel ve Sütunların uyumuyla doğru orantılıdır. RUH cephesiyle güçlendirilmeyen MADDE cephesi KUVVETLİ de olsa her zaman İMHA olmaya açık halde demektir.

(İnsan-Toplum-Millet ve Devlet)lerin hem MADDİ, hem MANEVİ “VAROLUŞSAL” Problemleri olabilir. Ahlâk, Eğitim, Düşünce (Fikir) yapısı-Kültür-Sanat-Şehircilik v.b… Bunlar ve bunlara benzer PROBLEMLERİN giderilmesi, KÖKLÜ sıkıntıların Çözümü demektir. Bu sayede KALKINMA hamleleri daha hızlı yol alır. Engelleyici bütün çabalar başta kalır. DURDURULAMAYAN yürüyüş hızını artırarak devam eder. Ancak; geçmişte yürüyüş hiç de böyle olmadı.

TANZİMATLA birlikte maalesef yürüyüş Rotamızı BATIYA çevirdik. CUMHURİYET dönemiyle de, MEDENİYETİMİZİ (Aşağılık kompleksine kapılarak veya bilinçli bir şekilde). Değiştirmeye soyunduk. Böylelikle EĞİTİMİMİZİN dengesini bozduk. Oysa MEDENİYETİN bir sorunudur. EĞİTİM Sonucunda: Bizi güçlü kılmış geçmişten gelen TARİHİ köklerimize zarar verdik. Bu güne kadar istenilen. Ölçüde KALKINMA hamlelerimizi (maddi ve manevi) yapamamamızın en temel problemi budur. Bu konu halledilmeden, hiçbir zaman arzulanan en üst seviyelere çıkamayız. EĞİTİM sorunu, EZBERCİ yapısından koparılmalıdır. Eskiyle-Yeninin uyum içerisinde yürüyeceği derinlemesine uygun KÖPRÜLER kurulmalıdır. Bunun için de yeni RUH atılımları devreye alınmalıdır. BAŞKA türlü YENİ: Sinanlar-Gâzaliler-İbn-i Sinâlar-Yunuslar-Mevlânalar-İbn-ı Haldunlar-Îtriler vb…. Çıkarmamız mümkün değildir.

Selamlar, Allah’a Emanet olunuz.