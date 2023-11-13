MADALYONUNUN İKİ YÜZÜ

Sayın Devlet Bahçeli salı günü yapmış olduğu grup toplantısında, Demirtaş'ın terörist olduğunu, Hadep'in bölücülerin partisi olduğunu söyledi. Yanlış mı? Tabi ki doğru. Malum bu parti Türkiye partisi olmaktan kaçınması da bunun göstergesidir.

Sayın MHP Genel Başkanı boş sözler söylemez. Bir söyler pir söyler. Söylediği her sözün bir karşılığı olduğunu herkes bilir.

Yalnız bizler, Cumhurbaşkanlığı, Başkanlık sistemine sevinirken artık bu gibi oluşumların hem, hem de Türk Siyasi arenasından silineceği, gizli entrikaların gün yüzüne çıkarılıp, Anayasal düzenin sağlam zemine sokulacağını tahmin ediyorduk...

Nasıl ki, Batı devletlerinde olan kanunlarda, anayasal düzene ve beka 'ya tehdit olan oluşumlar, partiler, dernek ve lokaller kapatılıyorsa ülkemizde de o olmalıdır ki, bilim, ilim, teknolojiye odaklanmamız engellenmesin ve enerjimizi de bu yönde kullanalım.

Yalnız bir şeyin altını çizmek isterim, Türklerin idealinde din ümmetçiliği yoktur, bunu rahmetli Alparslan Türkeş beyefendi defalar kez izah etti. İslam birliği diye bir idealimiz de yoktur, Müslümanız şükürler olsun ama bizim idealimiz Türk birliğidir.

Türk ırkının geleceğini düşünüyor isek, Atatürk'ün yaptığı din reformlarını yeniden canlandırmak gerek. Öyle ki bu idealin İslamiyet’e de büyük yararlar sağladığı bir gerçektir.

Bunu yapan bir babayiğit tarihe de geçer. Tabi cesaret işi olduğu malum. Din reformu ve Türkçe ibadete geçiş hem İslamiyet’in tam içeriğini anlamımızı sağlayacak hem de ahlâk'ın ana hatları ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Bunun yanında yüce ayetlerin bilim şifrelerini de çözmüş olacağız.

Kuran-ı Kerim'in güzel okunuş ses yarışması yerine, Türkçe “ayetlerin içindeki mucizeler” yetenek yarışması olsa da daha iyi olmaz mı? topluma daha faydalı olmaz mı?

Türkçe İslamiyet ile beraber alfabe birliğinin, Türk devletlerine transferi kolay olmaz mı?

Tabi bunlar benim kişisel görüşlerim. Bunların problemleri, sakıncaları olur mu ? Bunu bilemem. O da ayrı konu..

Bu madalyonun bir yüzü, diğer yüzü ise :

İçimizdeki, sinsi düşmanlar, ayrılıkçılar ellerinden gelse her an hainlik yapma gayretindeler. K. Irak, Suriye ve Türkiye paralelinde paravan bir devlet kurma hayallerinde olanlar, ABD ve diğer ülkelere güveniyorlar.

Destek alıyorlar mı? Alıyorlar. Hem de tahmin etmediğimiz kadar.

Böyle bir göz gezdirdiğimiz zaman, bazı sosyal medyalar sanki PKK'nın yayın kuruluşu. Boy boy terörist propagandaları ve canlı yayın da tahrik, dezenformasyon , tehdit içerikli teröristlerin yalan beyanları..

Kardeşlerim; İktidarın; felsefesini ve ekonomi idaresini beğenmeyebiliriz, bunun zararlarını gördükleri zaman yeni yeni formüller ve alternatif refleksler, programlar ortaya koyabiliyorlar.

Zaman geçtikçe iktidar da laik Türk devletinin önemini biliyor ve anlıyor. Ve yönetim şeklinin farkındalığına, ama en önemli konu olan beka konusundaki duyarlılığı takdire şayandır. Teröre adım attırmıyor. Silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik teşkilatlarımız, Mit de dahil kahramanlık destanı yazıyorlar. Türk olarak güvenimiz ve desteğimiz tamdır..

Burada en büyük görev, Türk milletinindir.

Türk milliyetçi, ülkücü kardeşlerimizindir.

Devrimci adı ile yola çıkan Atatürk Türk solu ile beraberlik ve gönül birlikteliği yapmaları ülkemiz içinde mecburidir ve yararlıdır. Türk solu’nu hain ve bölücü oluşumların yoldaşı yapamayız. Ne yaparız, nasıl etki edebiliriz bunun yollarını aramalıyız. Unutmayalım birlikten kuvvet doğar.

------- Dağları kar bastı kurt havasıdır

Durulmaz düzlerde durulmaz gayri..

Dillerde bir türkü, Yurt havasıdır

Nereye, ne zaman sorulmaz gayri.

------- Şimşekler ışıktır yollarımızda,

Rüzgârlar kanattır kollarımızda,

Binlerce yıl koştuk hep aynı hızda

Bu hıza bir dizgin vurulmaz gayri.

------ Sabrettik mertliğin şanıdır diye,

Tanrı sabredenin yanıdır diye

Kükredik şimdi tam anıdır diye

Tarih! Al kalemi, durma yaz gayri !..

( Atillâ Damar )

İlter AVCI'da yazıyor işte !...

Tanrı Türkü Korusun.

Sevgi ve Saygılarımla.