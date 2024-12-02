KURT BAŞLI KILINÇ... KURT BAŞLI KILINÇ...

Bu milletin, bu halkın ordusu, dünyanın pek çok ordusunun aksine, yüzde yüz halka dayanan, yediden yetmişe asker olan bir halkın milli ordusudur.

Bir takım basının ve politikacıların komutanlar ve teğmenler aleyhinde veya lehinde bir kampanya açtıklarını, bu kampanyaların düşmanlarla işbirliği etmek anlamı taşıdığını ve komutanları küçük düşürmeye taşıdığı manidar olmakla beraber ibret vericidir...

Şerefli Türk Silahlı Kuvvetler, asıl böyle davranışlarla politikaya itilmektedir. İtenlerin bir kere daha düşünmesi gerekir.

Türk Cumhuriyeti'nin temel ilkesi, nasıl ki, devlet işlerine din karıştırılmaması gibi, Ordu'ya da siyaset karıştırılmamasıdır...

Türk Ordusunun Geleneği