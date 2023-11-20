KIŞ GÜZELLİĞİ

Kardan adam geliyor.

Beyaz çarşaf seriyor.

Kış zor bir mevsimdir. Sonbaharın kızıl, sarı renklerini insafsızca alır götürür. En sonunda ilkbaharın işe karışmasıyla çeker gider.

Güneşin bile gözü korkmuştur. Gün geç doğar, geç batar. Buz parçaları ağlıyor hissini verirler. Çıplak ağaçlar rüzgârın kamçısı altında inlerler. Göğü beyaz bulutlar kaplar.

Kışın günü gününe uymaz, bin şekle girer. Kar bazen bayram konfetileri gibi bazen de iri ve tembel yağar, bir saat bütün şehri beyazlara büründürür. Kimi zaman da ağaçların yüzlerine kamçı gibi yapışır ve ormanı adeta yasa boğar. Geceleri buzlu bir rüzgâr evlerin etrafında uğuldayarak dolanıp durur. Bir samanlığın duvarında kertenkele avlar, canı isteyince de ıslık çalar.

Küçük hayvanlar kışın yuvalarına sığınırlar. Narin bir dişi geyik ön ayağıyla bir derenin buzunu kırar ve yavrusuna su içirir.

Ayın yüzü buz tutmuştur sanki. Çıplak dallar pencere camlarını tokatlar durur. Ocakta kızgın odunlar çıtırdar. Kızgın sobanın üstüne konulan bir portakal kabuğu odaya tatlı bir koku verir. Hele Ardahan'da, Erzurum'da yaşıyorsan sobanın fırınına, yörenin tabiri ile tuzlayıp kartol ( patates ) attıysan yemeye doyulmaz.

Yatak çarşafları buz gibidir. Ya elektrikli battaniye ile veya eşin varsa, kim önce gider yatağı ısıtırsa..

Erkek çocukları genç kızları kartopuna tutarlar. Okul otobüsleri yolun ortasında durur ve kaldırımın kenarına kadar kayarlar. Öğrenciler gülüşürler. Arabanın tekerleğinin zincirleri belli tempolarla şakırdar durur.

Işıklı bir pencere karanlıklar arasında yürüyen bir yabancıya dostça göz kırpar ona mutluluk verir, hele bacanın ince dumanı görürse, mutlaka sobanın üstünde çay olduğunu bilir.

İşte " KIŞ " bu...

Merak etmeyin !..

İlkbahar geldiğini görünce süzülüp gidecektir. Tekrar bir kış da buluşmak üzere..

-------KAR

Küçük Ahmet, arkadaşı Ali ile sabah sabah okula giderken birden sevinçle bağırdı :

" Yaşasın dün öğretmen, ' Güneş de açsa, yağmur da yağsa yazılı yapacağım.' dedi."

Bu sözler üzerine Ali merakla sordu :

" Peki bunda sevinecek ne var ? " Ahmet arkadaşına bakıp güldü :

" Görmüyor musun kar yağıyor..."

Sevgi ve Saygılarımla.