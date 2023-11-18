Kendiniz için estetik yaptırmalısınız

Ayşe Estetik sahibi Ayşe Yıldız ile yaşamı ve mesleği üzerine bir röportaj yaptık. Ayşe Hanım sorularımıza büyük bir içtenlikle cevap verdi. Keyifle okumanız dileğiyle...

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

2000 yılında çalışmaya başladım. Kendim hemşireyim ama estetikle ilgili 20 yıldır ameliyatlara giriyorum ve danışman- lık yapıyorum. nişantaşı’nda kendime ait güzellik salonum var.

bu mesleği seçmeye nasıl karar verdi- niz?

Çalışma hayatı sırasında estetiğe ilgimin olduğu fark ettim. Hastalarla ileti- şimimin iyi olması bu konudaki bilgimin ve tecrübemin artmasında en

büyük etken oldu.

Mesleğinizde isminizin imza olacağı, ilk başladığınızda aklı- nıza gelirmiydi?

Bu kadar beklemiyordum, ama sonuçta beni mutlu etti.

Anneler en çok hangi estetik türünü tercih ediyor?

Özellikle doğum sonrası ka- rın germe ve meme operasyonla- rı en fazla tercih ettikleri. Gebe- lik ve emzirme süreci sonrasında en çok deformasyon memede ve karın bölgesinde oluşuyor. Bu nedenle doğum sonrası birinci yılında “Annelik Estetiği” adı altında meme operasyonları ve karın germe estetiği gerçekleş- tirmekteyiz.

2020’nin estetik trendleri hakkında bilgi verir misiniz?

Badem göz, Hollywood ya- nağı en trendleri ama bunların hiç birini önermiyoruz. Moda geçicidir, tecrübe kalıcıdır ;)

bir çok ünlü size geliyor. bu kadar ünlü arasında meşhur olmak nasıl bir his?

Bana güvendikleri için bizi tercih etmeleri benim en büyük mutluluğum.

Röportaj: Arzu Arat Yenicil

sizi duru güzelliğinizle görüyoruz çoğu

zaman. bu ışıltılı hayatta bu kadar sade kalmak zor olmuyor mu?

Bana göre estetik kendinizin beğenmediğiniz bölgeniz varsa bu sizin psikolojinizi bozuyorsa yaptırılmalı.

Ben çok güzel değilim ama vücudumun her yerini beğeniyorum. Makyaja bile ihtiyaç duymuyorum, başkalarının bana söylediklerini dikkate almıyorum. Sizde başkalarının söylediklerini değil kendiniz için estetik yaptırmalısınız.

size gelen ünlüler kimler?

İsim vermem doğru olmaz tüm ama futbol ve sanat câmiasının çoğu bize geliyor.

Estetiği en çok kimler tercih ediyor?

Son zamanlarda erkekler daha çok tercih etmeye başladı.

Erkekler en çok neleri tercih ediyorlar?

lipo, karın (kas şekillendirmesi), burun estetiğini tercih ediyorlar.

Estetiğin bir yaşı olmalı mı sizce?

Estetik ameliyatları için bir alt sınır olmalı bana göre. Kişinin fizyolojik ve psikolojik gelişimini tamamlamış olması aranan şartlar arasındadır.

Kendi tarzınızı nasıl yorum- larsınız?

Spor ve rahat giyinmeyi tercih ediyorum.

Moda ile aranız nasıl?

Modayı takip etmiyorum. İşler o kadar yoğun ki sabah ne giydiğime bile bakmadığım zaman oluyor.

İş dışında bir gününüz nasıl geçer?

Aslında iş dışım yok. İşimi o kadar çok seviyorum ki tatildeyken bile çalışıyorum.

buradan sizin kadınlara önerileriniz neler?

Kadınlara tek önerim: Televizyon ve sosyal medyadan gördükleri işlemi ve operasyonları değil gerçekten doktor olduklarına inandıkları ve araştırdıkları yere gitsinler. (İnstagram bir araştırma platformu değildir...)