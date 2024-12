KALKINMALIYIZ... KALKINMALIYIZ...

Bağdat, Endülüs ve İskenderiye kütüphaneleri yakılmamış, akıllı ve zeki insanların genleri sonraki kuşaklara aktarılmış ve daha da gelişmiş, hayata katkı sağlayan üstün zekalı toplumlar ve kişiler söz sahibi olacak, ve galaksiler arasında ücretsiz seyahat ediyor ve istediğimiz gezegende yaşıyor ve tatil yapıyor olacaktık!” diyor İ. Hakkı Aydın Hocam.

Kardeşlerim Allah'a şükürler olsun ki, ülkemizde akıl gücüne sahip, zeki becerikli ve kabiliyetli yetişmiş çok sayıda eleman bulunmaktadır. Buna rağmen beyin gücünden gereği gibi yararlanılmamaktadır. Bunun nedenleri belli, çözümleri bellidir. Hocamın yukarıda ki belirttiği gibi , dogmalarla, hikayelerle çocuklarımızı zehirlememeliyiz. İlime, bilime yönlendirmeli, matematik, fizik dersleri ile üstün nesiller yetiştirmeye gayret etmeliyiz...

Dünyada en iyi memleket biz değiliz, en ileri memleket de biz değiliz; ama, dünyada en kötü memleket, en geri memleket de biz değiliz. Kendi kendimize haksızlık olur. Sorunlarımızı meselelerimizi , kemdi kendimizi bunların altından kalkamayacak durumda bir takatsizliğe sürükleme sebebi sayarsak, zaten onların altında ezilmişizdir. Gayet gerçekçi olmak, soğukkanlı olmak lazımdır.

Sorun şudur; geriye dönün bakın, Büyük Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti bugün İzmir'den , Hopa'ya 13 saate gidiyor, İzmir'den Hopa'ya 13 günde gidemezdi. Bu gün Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin, her köyünde okul var, her köyünde ışık var, her köyünde telefon var, her köyü de yol var, sanayi ülkesi dir, bu güzellikler diyarı...

Ulu Atatürk'ün dediği gibi çok çalışmalıyız..