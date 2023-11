İNSANLIK BORCU

İnsan HAKLARININ temeli, insanların YAŞAMASI esasına, Onun için herkesin en doğal hakkıdır yaşamak. Herkesin en doğal hakkıdır Yaşamak. Başta ABD, AB ve Siyonist, Faşist İSRAİL ve bir avuç AZINLIK, onların destekçileri olan KORKAKLAR, Sanki bu temel kuralı bilmiyorlar. Kader çizgisinde bu zalimlerin mutlaka bir hesabı olacaktır. Ama bugün FİLİSTİNDE (Gazze’de) Bebek-Çocuk-Kadın hasta demeden SİVİLLERİN öldürülmelerine, tam bir Azılı TERÖRİSTLER gibi sebep olmaktadırlar. Ama bugün ama yarın. Bize düşen bu ZALİM TERÖRİSTLERİN, her an insanların anlayacağı GÖRÜNÜRLÜKTE ifşalarını gündemden düşürmemek, en üst perdeden zalimliklerini haykırarak, yapılması gereken her şeyi yapma gafı eti ve azmi içerisinde olmaktır.

Bugün FİLİSTİNDE (Gazze’de) verilmekte olan mücadele, tam bir özgürlük tam bir diriliş ve direniş tam bir insanlığın ŞEREFİNİ koruma mücadelesidir. Vatana nasıl sahip çıkıldığının dünyaya gösterilmesidir. İnsanlığın HAYSİYETİ ve İZANININ ortaya konulmasına yol açma hareketidir. Ve böylece VİCDANI olanların KIYAMA (Ayağa) kalkmasına zemin hazırlamak. Bugünün Dünyası, 1,5 Ay öncesinin, 20 gün öncesinin Dünyası değildir. Allah’ın yardımıyla Dünyanın birçok yerinde ABD başta olmak üzere, BATININ öndeki ülkelerinde Vicdanlı ve İzanlı insanlık KIYAMA kalkmış durumda. Adeta bugünün KÖHNEMİŞ zihniyet sahipleri FAŞİST-Cani- LAĞIM FARESİ HAYDUT Devletleri ve Kuklaları İSRAİLE meydan okuyorlar. İnsanlık dersi veriyorlar. ZALİMLİKLERİNİ yüzlerine haykırıyorlar, bütün PİSLİKLERİNİ ortaya döküyorlar. ZULÜMUN İnsanlığa TECAVÜZ olduğunu haykırıyorlar. Böylesine güçlü bir tip DALGA gelmektedir.

Dünün sessiz durağan İNSANLIĞI yapılan bu ZALİMLİKLER karşısında; Adeta yeni bir ŞAHLANIŞ meşalesi yakmaya başladılar. Bu durum bütün ZALİM ve DİKTATÖR Devletleri düşündürmeye bu gün itibariyle başladı bile. ZALİMLİKTE birlik içerisinde olan Devletler içerisinde en üst konumdan alta doğru sesler duyulmaya başlandı. Uluslararası, ADALET Mahkemelerinde yargılanmaya başlasın sesleri yükselmekte. MAZLUMLARIN haklarının kendilerini İMTİYAZLI sayan Devletlerden söke söke alınması konuşulmaya başladı İSRAİL Kamuoyunun ciddi bir bölümü ve Dünyadaki Yahudilerin büyük bir kısmı da Ekimin başından beri aynı düşünceyi dillendiriyorlar.

HADİS: “Mazlumun BEDDUASINDAN sakının. Çünkü Onunla Allah arasında perde yoktur.” peygamberimizin sözü gereği: Yapılan bütün DUALAR ve mazlumların BEDDUALARI, Yeni bir DÖNEMİN kapısını araladı inşallah. Artık, insanlığın İZAN ve VİCDAN sahibi olanları iyice şunu anladılar: “Bütün ZALİMLER insanlığın HAİNLERİDİRLER.” ZULME razı olmak Zulüm gibidir. Kamuoyu oluşturarak GÜÇLÜ SESLER YAPTIRIMLAR devreye sokmak İNSANLIK borcudur.

Selam ve Sevgilerimle. Kul. S