İNANÇ YAŞAMANIN GÜCÜDÜR

Kardeşlerim makaleme, zamanın idealist, doğruluk, aşk ve inanç ışığı olan alim insan, Kenan Rifai hazretlerinin sözleri ile başlamak isterim.

Kenan Rifai hazretlerine, dergâhları kapatıyorlar diye söylemişler de, bu inanç ışığı insan, halkın sesi, hakkın sesidir diyerek devletin yaptığı en doğrusudur sözünü söylemiştir. Arkasından en iyi dergâh içimizde açtığımız dergâhtır.

Türk ulusu halifeliği kaldırmakla hiç bir zaman dinsiz olmamıştır, ve olamaz da. Türk ulusu gerçek demokrasi bahçesi olan dinimizin yüz yıllardır savunmuş, onun önderliğini yapmıştır.

Bundan dolayı Türk ulusu İslâm dininden nasıl uzaklaşabilir. Niçin düşünüşlere, görüşlere saygı göstermiyoruz. Hemen dinsiz yaftası vuruluyor. Evet Tanrı senden yalnız kalbi selimi soracaktır. Çünkü kalbi selim, bu yaşamdan diğerine geçerken aranan bir davranılış şeklidir, pasaportudur, vizesidir.

Türk ulusunun dine susamaktan ziyade, gerçeği görmeye ve özgürlüğe ulaşmaya susamıştır sanıyorum. Zira Türk milleti dininden hiç bir zaman uzaklaşmamış veya uzaklaştırılamamıştır. Kimse de buna cesaret edemez. Esasen demokrasilerde de bu yoktur. Türk ulusu gerçeğe er geç varacak, layık olduğu seviyeye ulaşacaktır.

Birleşir yoklukla varlık,

Sırrına eren insanda ;

Ne çıkar, sana inandık

Var olsan da,yok olsan da… ( M. Faik Ozansoy )

Yeni yetişen din adamları, olumlu bilimin ışığı altında fazileti, doğruluşu, sevmeyi, hoş görürlüğü, mutluluğa ulaşma yolunu topyekün Türk ulusuna öğretme çabasına girmelidirler. Olumlu bilim yolundaki çabaları hem Türk insanın dini inancını yükseltecek hem de itibar ve takdir kazanmasına vesile olacaktır.

Aksi yolda, kara ve geri düşüncelerin tutsağı olursa, hiç bir zaman tasvip görmez ve bu Türk ulusunun bir talihsizliği olur. Ama bu olmayacaktır. Zira Türk ulusunun bu konuda sabrı kalmamıştır. Tanrı Türkü bundan korusun. Bu konuyu Veysel Karani’nin bu sözleri ile kapatıyorum.

------ Başa geçmek istedim. Başa geçmeği insanlara doğru yolu göstermeye çalışmada buldum.

------ İnsanlığı aradım. Bunu doğrulukta gördüm.

------- Öğünmek istedim. Öğünmeyi ruhta, huyda, küçülmekte, kendini başkasından üstün ve büyük görmekte buldum.

------- Tanrıma yakınlık istedim. Nefsimi kötülüklerden korumada buldum.

------- Şeref ve itibar aradım. Kanaat ve alçak gönüllülükte buldum.

------- Gönül ganiliği aradım. Tevekkülde buldum

------- Kalb rahatı aradım. Tamahkârlığı bırakmada buldum.

------- Huzura kavuşmak istedim. Bunu da ibadete sarılmakta buldum.

------- Ya ilâhi çok uyuyan gözden, çok yiyen mideden sana sığınırım. İşte Müslümanlık budur.

------- Bol bol içip susuzluğumuzu giderelim. Tanrı susuzluğunu gideren kullardan eylesin bizi.

Evet, sayın okurlarım biz yalnız kendimizi bilirsek, susuzluğumuz gidecek ve mutluluğa ulaşacağız. Bu yol: Olumlu bilimin sonsuz, ışıklı yolu ve Tanrının ahlâk, doğruluk ve fazilet yoludur. Tanrı bu yoldan gidenlerden etsin bizi...

Hurafelerle, yobazlıkla, uydurma din bilgileri ile inancımız zayıflatan din tacirlerine, millet ve devlet olarak engel olmak görevimiz olmalıdır.

"Kuran" matematik, fizik, biyoloji ve hukuktur. Bunları bilen Ayetleri tefsir eder, doğru bilgileri insanlara aktarır ve o zaman dinin kuvvetli duygusu oluşur, insanlar mutlu ve güzel ahlâka bürünür..

Sevgi ve Saygılarımla.