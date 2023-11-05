IMOGA: İstanbul’da bir vaha

IMOGA, yani İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi, Türkiye'de grafik sanatına adanmış ilk ve tek müzedir. Sanatçı Süleyman Saim Tekcan'ın öncülüğünde kurulan bu müze, grafik sanatını ve bu alanda yapılmış eserleri geniş bir kitleye tanıtmayı amaçlıyor.

Bin kez de görsem hayranlığımın azalmayacağı müzeyi ve kıymetli hocam Süleyman Saim Tekcan’ı yeniden ziyaret etme fırsatım oldu. Hep söylediğim gibi “IMOGA, İstanbul’da bir vahadır.” Ziyaret ettiğinizde neden böyle düşündüğümü daha iyi anlayacak ve eminim bana hak vereceksiniz.

Değerli hocam ile keyifli bir sohbet eşliğinde yudumladık kahvelerimizi. Aslında o anlattı, ben dinledim. Benim için o kadar kıymetli ki anlattıkları. Hepsini aklıma kazımaya çalışıyorum, ondan anektodlar dinleyebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum.

IMOGA, hocamızın uzun yıllardır emek verdiği eşsiz müze nasıl bir görev üstlenmiştir, bu konuya kısaca değinmek istiyorum.

IMOGA; grafik sanatının tarihini, tekniklerini ve bu alanda yapılmış önemli çalışmalardan oluşan çok geniş koleksiyonu ziyaretçilerine yakından inceleme fırsatı veriyor. Aynı zamanda, farklı dönemlere ait grafik sanat eserlerini koruma ve sergileme görevini üstlenmişken diğer yandan da grafik sanatı ile ilgili atölye çalışmaları, seminerler ve eğitim programları düzenlemektedir. Ulusal ve uluslararası sanatçılarla iş birliği yaparak, sanatçı değişim programları ve sergiler organize etmektedir.

Süleyman Saim Tekcan'ın kendi eserlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Bugüne kadar kaybettiğimiz birbirinden kıymetli ustaların portrelerden oluşan “Ölümsüzler” bölümüde müzedeki yerini almış. Hepsini saygıyla anıyorum.

IMOGA, İstanbul'da grafik sanatına olan ilgiyi artırmayı ve bu alanda yapılan çalışmaları daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedeflemektedir. Hem yerli hem de yabancı sanatçıların eserlerine ev sahipliği yaparak, grafik sanatının uluslararası bir platformda tanıtılmasına katkıda bulunur.

Siz de ne yapın ne edin, IMOGA’yı mutlaka ziyaret edin derim.

Sevgi ve sanatla kalın…