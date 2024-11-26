İLK ÖĞRETMENİM BABAM İLK ÖĞRETMENİM BABAM

Yatsıdan başlayıp sabah namazına kadar süren bu toplantılarda hafızasına nakşolunan dersler, mertlik,yiğitlik üzerineydi.

O zamanlar gerçek çay müstesna bir şeydi. Marabalar bilmezdi. Ancak ağır misafir geldiğinde ağa çay demletirdi. Geleneksel “ çay ” ise pekmez şerbetiydi. Pekmez şerbeti için öyle söylenmiş öyle bilinmişti. O kadar sık içilirdi ki artık köylülerde şerbet bıkkınlık getirdi.

Bütün geçmişlerimize rahmet; rahmetli babam da bu cemaatlerde bulunmuştu. Hafızası güçlü idi. Bir dinlediğini bir daha unutmazdı. Rahmetli bir keresinde şöyle demişti;

-Bir anlatılan destanı öylesine ezberlemişim ki, bir sabah kalktığımda destanın hepsinin aklımda kaldığını gördüm.

Laf orada değil * (cy) ; babamın o sıralar okur yazarlığı yok.

Dedem köşker. Fakir ama namuslu vakarlı bir adam. Bir ayağı felçmiş. Tahtadan bir koltuk değneği varmış. Halk dedeme;

Vohop, bu oğlan çok akıllı . Bunu mektebe ver , demişlerse de dedem ;