ARZU ARAT YENİCİL
Her zorlukta mutlu olmayı kendime ilke edindim...
Sosyal medyadan tanıdığımız Eylem Arslan bu ay bizlerle. Siz de kendisini daha
yakından tanımak isterseniz röportajımızı hemen okumaya başlayın...
Sizi tanıyabilir miyiz?
Ben Eylem Arslan. Aslen Trabzon
Sürmeneli’yim. Açıköğretim İşletme
bölümü mezunuyum. Evli ve 2 çocuk
sahibi bir anneyim.
İlişkide olmazsa olmazınız nedir?
Kesinlikle sadakat ve dürüstlük.
Hamilelikleriniz planlımı oldu?
Aslında bir plan dahilinde olmadı.
Çocukları severim bir an önce olsun
dedik öylede oldu. Pars’tan sonra
araları çok açık olmasın diye Maya’da
dünyaya geldi. Her şey doğal gelişti ve
güzel denk geldi. Pars’ın burcu aslan,
Maya’nın burcu yengeç oldu. Sevdiğim
iki burç çocuklarıma denk geldi çok
şanslıyım o yüzden planlasak böyle
denk gelmezdi spontane gelişmeler iyidir
:)
Çocuklarınız sizin hayatınızda neleri
değiştirdi?
Bir kadının en büyük hayali anne
olmaktır. Benim de hayalimdi. Çocuklarım
bana annelik duygusunu tattırdı. Bu
nedenle onlarla birlikte hayata yeniden
başladım. Yani hayatı resetledim.
Sizi en iyi anlatan emoji hangisidir?
Güleryüz emojisi tam benlik. Hayata
hep pozitif bakıyorum. Her zorlukta mutlu
olmayı gülümsemeyi kendime ilke edindim.
Bu şekilde hayat daha keyifli :)
İlerisi için planlarınız var mı?
Tabii ki en büyük planlarım çocuklarım
için iyi eğitim almaları ve kendi ayakları
üzerinde durmaları için planlar yapıyorum.
Kendim için planlarıma gelince
kendi adıma bir marka yaratmak ve onu
tanıtmak istiyorum. Çalışmalarım var
bakalım hayırlısı...
Sosyal medyada bu kadar tanınma
hikayeniz nasıl oldu?
Aslında aklımda hiç yoktu. Pars
dünyaya geldikten eşim çalışmama izin
vermedi bende can sıkıntısından Pars’ın
resimlerini paylaşmaya başladım. Büyük
ilgi gördü sonrasında ben de işi biraz daha
ilerlettim sonuç ortada. Eşim çok karşı
çıkmıştı uğraşma diye şimdi en büyük destekçim.
Kendiside fenomen olma yolunda
ilerliyor:)
Sizin ailede tüm simalar bana tanıdık
geldi ilk bakışta. Aranızda önceden meşhur
olan var mı?
Bir çok kişiden duydum bunu eşimi
bir çok sanatçıya benzetiyorlar. Zaman
zaman çocuklarımda, öyle özel bir
çabamız yok aslında. En büyük artımız
tamamen doğal olmak ve cana yakın olmakla
alakalı takipçilerim söylüyor. Tabii
bunları kendilerine yakın gördüklerinden
birilerine benzetiyorlar. Birde YouTube
kanalında eşimin tüp mide ameliyatı ile
alakalı videoları var belki ordanda tanıdık
gelmiş olabilir
Paylaşımlarınızı önceden programlıyor
musunuz, yoksa spontane mi
gelişiyor?
Tamamen spontane gelişiyor. Planlı
olanlar çok yapmacık duruyor ve beğeni
almıyor.
Sosyal medyadan keyif alıyor
musunuz?
Sosyal medya ailem gibi oldu.
Üzüntülü ve mutlu günümüzde hep
yanımdalar. Bazen akrabalardan
görmediğiniz yakınlığı onlardan
görüyorum. Bu yüzden sosyal medya
da vakit geçirdiğim her dakikasından
keyif alıyorum.
Neler yapmaktan hoşlanırsınız?
Bir gününüz nasıl geçer mesela?
Gezmeyi çok severim. Vakit buldukçada
gezerim ama 2 çocukla zor
tabii. Erken kalkarız malum çocuklar
7’de uyanıyor. Kahvaltı yaparız erken
saatte sonra eşimin sahibi olduğu
iş yerlerine birlikte gideriz tabii
çocuklar da yanımızda olur. İşlerimizi
erkenden halleder sonrasında çocukların
istediklerini yaparız. Oyun parkı vs gibi
sonrasında gezilecek yerleri tespit eder
aralarından seçtiğimiz yere gideriz. Fotoğraflar
çekilir yemekler yenir sonra evin
yolu tutulur.
Dergimiz okuyucularına gerek annelik,
gerekse günlük yaşamlarına yönelik
önerileriniz neler?
Annelik çok kutsal bir meslek bence
mutlaka çocuklarına kaliteli vakit ayırsınlar.
Ne olursa olsun onları sevdiklerini
belli etsinler. İyi birer anne ve baba olmaları
için çocuklarına örnek olsunlar. Armut
dibine düşer sözünü hatırlayıp iyi birer
insan olmaları için elinden geleni yapsınlar.
Unutmasınlar gelecek çocuklarımızın...
Anneler için önerilerim bunlar, bir de
kadın olarak onlara tavsiyem güçlü olun
ve kendi ayaklarınızın üzerinde durmaya
çalışın, kendinizi geliştirin en büyük yatırımı
kendinize yapın.
Son olarak bizim unuttuğumuz sizin
eklemek istedikleriniz var mı?
Öncelikle bana bu imkanı sağladığınız
için size çok teşekkür ederim. Umarım