Her zorlukta mutlu olmayı kendime ilke edindim...

Sosyal medyadan tanıdığımız Eylem Arslan bu ay bizlerle. Siz de kendisini daha

yakından tanımak isterseniz röportajımızı hemen okumaya başlayın...

Sizi tanıyabilir miyiz?

Ben Eylem Arslan. Aslen Trabzon

Sürmeneli’yim. Açıköğretim İşletme

bölümü mezunuyum. Evli ve 2 çocuk

sahibi bir anneyim.

İlişkide olmazsa olmazınız nedir?

Kesinlikle sadakat ve dürüstlük.

Hamilelikleriniz planlımı oldu?

Aslında bir plan dahilinde olmadı.

Çocukları severim bir an önce olsun

dedik öylede oldu. Pars’tan sonra

araları çok açık olmasın diye Maya’da

dünyaya geldi. Her şey doğal gelişti ve

güzel denk geldi. Pars’ın burcu aslan,

Maya’nın burcu yengeç oldu. Sevdiğim

iki burç çocuklarıma denk geldi çok

şanslıyım o yüzden planlasak böyle

denk gelmezdi spontane gelişmeler iyidir

:)

Çocuklarınız sizin hayatınızda neleri

değiştirdi?

Bir kadının en büyük hayali anne

olmaktır. Benim de hayalimdi. Çocuklarım

bana annelik duygusunu tattırdı. Bu

nedenle onlarla birlikte hayata yeniden

başladım. Yani hayatı resetledim.

Sizi en iyi anlatan emoji hangisidir?

Güleryüz emojisi tam benlik. Hayata

hep pozitif bakıyorum. Her zorlukta mutlu

olmayı gülümsemeyi kendime ilke edindim.

Bu şekilde hayat daha keyifli :)

İlerisi için planlarınız var mı?

Tabii ki en büyük planlarım çocuklarım

için iyi eğitim almaları ve kendi ayakları

üzerinde durmaları için planlar yapıyorum.

Kendim için planlarıma gelince

kendi adıma bir marka yaratmak ve onu

tanıtmak istiyorum. Çalışmalarım var

bakalım hayırlısı...

Sosyal medyada bu kadar tanınma

hikayeniz nasıl oldu?

Aslında aklımda hiç yoktu. Pars

dünyaya geldikten eşim çalışmama izin

vermedi bende can sıkıntısından Pars’ın

resimlerini paylaşmaya başladım. Büyük

ilgi gördü sonrasında ben de işi biraz daha

ilerlettim sonuç ortada. Eşim çok karşı

çıkmıştı uğraşma diye şimdi en büyük destekçim.

Kendiside fenomen olma yolunda

ilerliyor:)

Sizin ailede tüm simalar bana tanıdık

geldi ilk bakışta. Aranızda önceden meşhur

olan var mı?

Bir çok kişiden duydum bunu eşimi

bir çok sanatçıya benzetiyorlar. Zaman

zaman çocuklarımda, öyle özel bir

çabamız yok aslında. En büyük artımız

tamamen doğal olmak ve cana yakın olmakla

alakalı takipçilerim söylüyor. Tabii

bunları kendilerine yakın gördüklerinden

birilerine benzetiyorlar. Birde YouTube

kanalında eşimin tüp mide ameliyatı ile

alakalı videoları var belki ordanda tanıdık

gelmiş olabilir

Paylaşımlarınızı önceden programlıyor

musunuz, yoksa spontane mi

gelişiyor?

Tamamen spontane gelişiyor. Planlı

olanlar çok yapmacık duruyor ve beğeni

almıyor.

Sosyal medyadan keyif alıyor

musunuz?

Sosyal medya ailem gibi oldu.

Üzüntülü ve mutlu günümüzde hep

yanımdalar. Bazen akrabalardan

görmediğiniz yakınlığı onlardan

görüyorum. Bu yüzden sosyal medya

da vakit geçirdiğim her dakikasından

keyif alıyorum.

Neler yapmaktan hoşlanırsınız?

Bir gününüz nasıl geçer mesela?

Gezmeyi çok severim. Vakit buldukçada

gezerim ama 2 çocukla zor

tabii. Erken kalkarız malum çocuklar

7’de uyanıyor. Kahvaltı yaparız erken

saatte sonra eşimin sahibi olduğu

iş yerlerine birlikte gideriz tabii

çocuklar da yanımızda olur. İşlerimizi

erkenden halleder sonrasında çocukların

istediklerini yaparız. Oyun parkı vs gibi

sonrasında gezilecek yerleri tespit eder

aralarından seçtiğimiz yere gideriz. Fotoğraflar

çekilir yemekler yenir sonra evin

yolu tutulur.

Dergimiz okuyucularına gerek annelik,

gerekse günlük yaşamlarına yönelik

önerileriniz neler?

Annelik çok kutsal bir meslek bence

mutlaka çocuklarına kaliteli vakit ayırsınlar.

Ne olursa olsun onları sevdiklerini

belli etsinler. İyi birer anne ve baba olmaları

için çocuklarına örnek olsunlar. Armut

dibine düşer sözünü hatırlayıp iyi birer

insan olmaları için elinden geleni yapsınlar.

Unutmasınlar gelecek çocuklarımızın...

Anneler için önerilerim bunlar, bir de

kadın olarak onlara tavsiyem güçlü olun

ve kendi ayaklarınızın üzerinde durmaya

çalışın, kendinizi geliştirin en büyük yatırımı

kendinize yapın.

Son olarak bizim unuttuğumuz sizin

eklemek istedikleriniz var mı?

Öncelikle bana bu imkanı sağladığınız

için size çok teşekkür ederim. Umarım