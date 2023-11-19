Hedefimiz adını global pazarda duyuran bir türk markası olmak

Girişimci Gizem Yalçın Akan Bloom Bag marka hikayesini bizlerle paylaştı...

Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

Ben Gizem Yalçın Akan, 1993 Ankara doğumluyum, Bursa’da büyüdüm. Ekonomi alanında uzmanlaşmış girişimci bir ailenin kızıyım ve 1.5 senelik evliyim. 2016 yılında Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldum. Ardından londra’da Istituto Marangoni’de Fashion & luxury Brand Management alanında masterımı tamamladım ve girişimcilik hikayem öğrencilik yıllarında başladı..

Tasarım maceranız nasıl başladı?

Koç Üniversitesi’nde İşletme Bölümü’nde okurken hobi olarak keçe ile yaptığım teknoloji aksesuarları gelen talepler neticesinde ticarete dönüştü. Böylece kendi markamı kurmak ve bu alanda kendimi geliştirmek istediğimi fark ettim. Modaya ve aksesuarlara

olan ilgim ve girişimci ruhum bir araya gelince bu alanda ilerlemeye karar verdim. Fakat uzmanlaşmadan bir girişimde bulunmak istemedim ve kendi markamı kurmamda büyük etkisi olan okulum, Istituto Marangoni’de Moda

ve lüks Marka Yönetimi alanında master yaptım. Bu süreçte birçok

global marka ile proje bazlı bire bir çalışma fırsatımız oldu.Türkiye’ye döndüğümde ise Vakko Esmod’da Çanta Tasarımı eğitimi alırken aynı zamanda Türkiye’nin önemli deri firmalarından birinde pazarlama bölümünde stajımı tamamladım. Bu süreçler neticesinde kendi markamı kurmak için temeller atılmış oldu ve markamız hayata geçti.

bloom bag’in iki farklı koleksiyonu mevcut. Koleksiyonlarınızdan biraz bahseder misiniz?

Tasarımlarımda günlük hayatın ve sanatın etkisi büyük. İlk koleksiyonumuz olan Bloomsbury

Signature Koleksiyonu ismini londra’nın Bloomsbury semtinden alıyor. Master yaptığım yıllarda orada yaşarken etrafımda gözlemlediğim kadınların birden fazla çanta taşıması ve bunların çoğunun da modaya uygun ve fonksiyonel olmaması beni yeni bir tasarıma götürdü. %100 gerçek deri

ile üretilen kaliteden ve şıklıktan ödün vermeden tüm detayların düşünüldüğü Tote Bag, fonksiyonel tasarımıyla kullanıcının hayatını kolaylaştıran

bir çanta. Detaylı anlatmak gerekirse, kullanıcının kahvesini koyacağı bölmeden, cep aynasına, kalemliğine, kartlığına, bilgisayarı ve evrakları için için geniş iç hacmine ve anahtarını çantasında aramadan kolaylıkla bulabileceği tasarıma sahip bir çanta..

Wimbledon koleksiyonumuz ise yine fonksiyonellikten ve şıklıktan ödün vermeyen tasarımlarla farklı deri işleme teknikleriyle oluşturduğumuz bir kolek- siyon. İlk koleksiyonumuzdaki benzer tasarımları farklı materyallerle birleşti- rerek kadınlara zamansız ve şık parçalar ile tüm gün boyunca kendilerine rahat- lıkla eşlik edebilecek şekilde tasarlanan ürünlerle buluşturuyoruz.

Fonksiyonel çanta kavramından bahseder misiniz?

Birden fazla ürünü tek bir çanta içerisinde kullanışlı ve zamansız

bir tasarım ile buluşturduğumuzda fonksiyonel ürüne erişmiş oluyoruz. Çantanın içerisinde kartlık, kalemlik, anahtarlık, cep aynası, kahve koyma bölmesi gibi detaylar o çantayı fonksiyonel yapan detaylar oluyor. Aynı zamanda tasarım açısından zamansız parçalar ise kullanım açısından fonksiyonelliği oluşturuyor. Markamızda iki açıdan da fonksiyonelliği benimsemiş bulunuyoruz. Bu ilkemiz aynı zamanda fazla tüketimi engelleyip

sürdürülebilirliği de desteklediğinden müşterilerimizi de sürdürülebilirlik anlayışımıza dahil etmiş oluyoruz.

Tasarımlarınızda hangi değerleri ön planda tutuyorsunuz?

Tasarımlarımızda ki en önemli değer ve aynı zamanda başlangıç noktası olarak tanımlayabileceğimiz fikir kadınların ha- yatını kolaylaştırmak. Bu da fonksiyonel ve zamansız parçalar ile mümkün. Tüm koleksiyonlarımızın temelinde bu de- ğerler yatıyor. Üretim sürecinde ise kul- lanılan deri kalitesi ve işçilik bizim için çok önemli. Bu değerler temel alınarak, ilham kaynağımıza ve hedef kitlemize göre tasarım sürecini tamamlıyoruz.

bloom bag olarak hedefleriniz neler?

En büyük hedefimiz adını global pazarda duyurabilmiş alanında başarılı, sürdürülebilir bir Türk markası olmak.

sizin gibi kadın girişimcilere önerileriniz nedir?

Kadın girişimcilere önerim; cesaretini her zaman koruyarak, konfor alanlarından çıkmaları, eğitimlerine yatırım yapmaları ve işinin başında sürekli mücadele halinde olmalarıdır. :)