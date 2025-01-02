HAVAALANINDA HAVAALANINDA

Havaalanı servis durağı olarak kabul görmüş bu otel, ne var ki, otel önünde bekleyenler için bir bank bile koymamıştı.

Otelin lobisi geniş ve güzel döşenmişti. Lobisinin bir köşesinde şehrin film festivaline gelen sanatçıların anısına basılmış, resimli büyük albümler ile eski belediye başkanına verilmiş bir plaket vardı.

Merkezden havaalanına gidecek servis, şehirden uzak iki duraktan yolcu alıyordu. Ben ise batıdaki durağı tercih ediyordum. Bu durak şehre gelen ağır misafirleri ağırlayan seçkin bir otelin önüydü.

Son gidişimde de öyle oldu. Depremden kurtardığın bazı eşyamı bir çantaya koyup yanıma almıştım. Lobide sabahın köründe kalkacak uçağın servisini bekliyorum. Gün henüz ağarmamış, sabah ezanı okunmamıştı.

Durum bu olunca ben de servis beklerken otelin “ reception " undaki genç görevliye başvurur, servisi lobide oturarak beklerdim.

· Bir diğer tercih ise dolmuş taksiydi. Tabii rastlamak tamamen şanstı.

Taksiler de elbette bir tercihti. Ancak pahalı bir tercih...

Bu sebeple bekleyen yolcular bavullarının başında ayakta kazık gibi dikilir, ayaklarına kara sular inerdi.

Katipler, katibeler, hademeler, odacıklar sırt sırta vermiş, yorgun, bezgin; gözleri üzerimde bir elime, bir saatin akrebine bakıyorlardı ...

İçeride mahkeme katipleri , müdürler ve müstahdemler sırt sırta verip kurulu düzende yerlerini almış son derece ciddi yüz ifadelerini takınmış beni bekliyorlardı. Yazı işlerinde masa masa üstünde, evraklar evraklar üstündeydi. dolaplarda dosyalar tıklım tıklımdı. Kül renkli bir kedi dolap üzerinde uzanmıştı.

...Bir adliyedeyim. Uzak mi uzak bir yerde; bir jandarma bölgesindeyim. Jandarma kapıyı açıp adliyenin cümle kapısını gösterdi.

Mutfakta çalışan sıradan bir ev hanımı izlenimi veren şişman katibeye derdimi bir türlü anlatamıyordum! Katibe uzun tırnağını törpülerken peltek peltek dura kalka ; eski vasi istifasını vermiş. Gene vermesi lazım; yeni vasi eski vasiyle birlikte beyanda bulunacak !..

Israrım sonuç vermeyince bir umut genç yazıişleri müdürüne başvuruyorum. Kısa boylu dediğim dedik, çaldığım düdük görünmez dizginlerini ele almış kırk kırkbeş yaşlarını yaşayan yazı işleri müdürü uzun bir telefon konuşmasından bir müddet sonra başını bile kaldırmadan ; olmaz, eski vasi de gelecek ! diyor.

Beni hafakanlar basıyor. Saçımı başımı yolacağım ama kimsenin umurunda olmayacak;

Ah ulan bürokrasi ah ! Bu dar zamanda, bu deprem zamanında da boynuma yağlı kement oldun Ben şimdi eskisini nerede bulacağım, diye yırtınıyorum .

Asansörde genç bir avukat neden icap ettiyse müvekkiline ; adliyemiz yedi ayrı yerde. Birine gittik mi diğerine yetişemiyoruz" diye yakınıyor...