Haklarımızı bilelim

Bugün yeni açılan bir hastaneye gittik ve yol üzerinde hastanenin dışında bir yere aracımızı park ettik. Yanımıza bir vale gelip bulunduğumuz yerin ücretli olduğunu ve ücretinin 130 TL olduğunu bildirdi. Tabii bu yaptığı yasal olmadığı için bir ücret ödemedik.

İstanbul'daki valelerin yolda duran araçlardan para alması yasa dışı bir eylemdir ve Türkiye'de trafik yasalarına aykırıdır. Valeler, genellikle belirli bir işletmenin veya otoparkın hizmetinde çalışırlar ve araç sahiplerinin isteği üzerine araçlarını park ederler. Ancak bu hizmet karşılığında para alınması gereken yerler genellikle özel otoparklar veya restoranların otopark alanlarıdır ve bu alanlarda hizmet almak isteyen kişiler tarafından ödenir.

Genel yol üzerinde veya kamusal alanlarda valelerin yolda duran araçlardan para talep etmeleri yasa dışıdır ve bu tür bir davranış trafik polisi veya diğer yetkililer tarafından cezalandırılabilir. Trafik yasalarına uyulması önemlidir ve herhangi bir hizmetin karşılığında para ödenmesi gereken durumlar belirli kurallara tabi olmalıdır.

Eğer böyle bir durumla karşılaşıyorsanız veya bu tür bir eyleme şahit olursanız, yerel trafik polisi veya ilgili yetkililere bu durumu bildirmeniz önemlidir. Trafik yasalarının ve kurallarının ihlal edilmesine izin verilmemelidir.

Vale hizmeti elbette çok güzel bir uygulama ama yol üstüne bırakılan araç içinde gelip para istenmez. Siz de haklarınızı bilin ve böyle fırsatçılara göz açtırmayın.