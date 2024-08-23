FİLİSTİN’DE TARJEDİ NEDEN DİN FİLİSTİN’DE TARJEDİ NEDEN DİN

İnsanlığın eli kolu bağlı şekilde izlediği Filistin dramı; ırkçılığın inancı bir teo-strateji olarak kullanması şeklinde sürüyor. Yahudi kafası da yapsa, IŞİD kafası da yapsa; aynı şeydir. Araç edilen; insanın en hassas olduğu manevi yanıdır, dindir. Tarihte zalim saltanatlara bir baş kaldırı hareketi olan dini inancın; ırkçı kafalar tarafından kullanılmasının önüne, çağdaş uygarlığa rağmen geçilemiyor. O yüzden tarihi sürece bakmayı gerektiriyor:

Beş bin yıldan beri yeryüzünün bir bölümü barış yüzü görmüyor. Burası; “Cezire” denilen Arap yarımadasındaki Filistin’dır.

Yarımadanın bir ucu Büyük Okyanus’ta, bir ucu Mezopotamya ve Akdeniz’de. Günümüz itibarıyla “Ortadoğu” denilen coğrafyadır. M.Ö. 3000’den itibaren gün yüzüne çıkan Sümer uygarlığı; Mezopotamya’da gerçekleşmiştir. Bu coğrafyanın bilinen ilk devletidir. Özellikle yarımadanın çöllük güney bölgesinden “geçim gailesi” ile gelenlerin demografiyi bozmalarıyla barışın egemen olduğu topraklar; kavgalara sahne olmaya başlamıştır. Sümer Devleti’nin parçalanmasıyla Ninova merkezli Babil şehir devleti; imparatorluk boyutuna vardı. Anadolu’dan Mısır’a kadar olan toprakları; atadığı valilerle yönetmeye başladı. Zaman içinde ortaya çıkan çeşitli şehir devletler ile rekabet başlayınca; istikrar ve barışı bozuldu.

Devir, çok tanrılı dinler olan pağan\politeist dönemdir. Zamanın devletlerinin inançları ideoloji bildikleri devirdir. Babil valisinin bağımsızlığını ilan ederek kurduğu Fravunlar devleti olan Mısır ile Babil devletinin inançları farklılaşmıştı. Göbeklitepe uygarlığından çok sonra olduğu anlaşılan Mezopotamya medeniyet ve inancını temsil eden Babil ile “tek Tanrı” inancını anımsatan Mısır medeniyet ve inancı ayrışmıştı. Bu farklılaşma sürecini, İbrahim ve Musa peygamberlerin “teo-strateji” süreçleri izledi. İnsanlık artık “Tek Tanrı inanç” sürecine geçiyordu.

Babil mabedindeki (panteonundaki) tanrı heykellerini kırarak “yakılma” cezası alan Hz. İbrahim; ilahi hikmetle kurtulur. Amca çocukları Lut ve Sara ile Fravun toprakları olan Kenan’a kaçar. İaşe temini amacıyla bolluk içindeki Mısır’ın tanrı-kral Fravun’a gider. İhtiyacını istemekten önce “sen Allah’tan korkmuyor musun” diye sorar. Böylece Babil’den sonra ikinci kez “tek Tanrı-politeist” anlayışını açıklar. Arap yarımadasının kaderi de bundan itibaren belirlenmeye başlar. Kuzeydeki Filistin\Kenan ile güneydeki Hicaz bölgelerinde yeni bir inanç; bir teo-strteji sonucunda ortaya çıkar.