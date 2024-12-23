FANİ DÜNYA ! FANİ DÜNYA !

Zaten, dünyada Ölümü tadacağını bilip de hayata sıkı tutunan varlığın insanlar olduğudur. Bunun en büyük dayanağı dindir.

Fani dünya derler ya doğru, birkaç gün önce en büyük ablamın beyini kaybettik, Allah rahmet eylesin. İyi alışmıştık enişteye, saygılı, hatırşinas biriydi. Ehh bu dünya'ya Allah'tan geldik , tekrar döneceğiz onun huzuruna...

" Denize karşı bütün kapılar ardına kadar açık. Yosun kokusu doluyor evlere. Geçiyor rüzgârlı sokaklardan eller üstünde cenaze. Gökleri, denizleri, ağaçları, evleri; carşı, carşı, meydan meydan, insanları terk ederek gidiyor tek başına. Gidiyor şarkıları, içkileri unutmuş; yıldızlar kadar hür. Kurtuluş içinde taze; yeni süren kök: Cenaze..."

İnsanlar akrabalık bağlarını koparmamalıdırlar : İnsanlar topluluk halinde yaşamak, birbirleriyle görüşmek,konuşmak, dertleşmek, yardımlaşmak, acı günlerin hüznünü, mutlu günlerin sevincini paylaşmak zorundadır. Çağımızda bu zaruret, akrabalık bağı ile birbirlerine bağlı olanlar arasında daha da kaçınılmazdır, daha da sıkı olması gerekir.

Çünkü modern hayatın getirdiği bireysellik insanı giderek yalnız bir hayata sürüklemektedir. Sadece kendi problemiyle ilgilenen insanlar sevincini- kederini kendi kendine yaşar olmuştur. Bu bakımdan çağımızda hayatın mutluluk ve hüzünlerini önce akrabalarımızla paylaşmak daha da önem kazanmıştır.

Ne var ki, hayatın akışı içinde insanoğlu, haklı veya haksız yere, çoğunlukla haksız olduğu halde, kibirli- gururla davranmakta, en yakınlarını, öz kardeşlerini silebilmekte ilgisini kesebilmektedir. Bunun sebebi tam bir cahilliktir!

Yapılacak şey, bu tür davranışlara rağmen, bu tür kibir ve gururla uyumsuz, olumsuz davranışlara rağmen inadına mütevâzi olmak, inadına ziyarete gitmek, inadına darılmamak- dargın durmamak, kapıdan kovulunca bacadan girmektir.

İşte; yakınının veya bir dostun cenazesinde bunların ne kadar önemli olduğuna şahit oluyorsun. Hatta diyebiliyorsun ki, çok iyilik yaptım, hal, hatır sordum, maddi, manevi yardım ettim keşke daha fazla yapsaydım.