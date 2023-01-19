EVLET SIRLARI..

Yayınlanma Tarihi 19.01.2023 10:09 — Son Güncelleme 19.01.2023 10:09

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Günümüzün hassas konularından biri: “-Devlet sırrı..” Şimdi, devlet sırrının ne olduğuna bakalım. Ülkemizde, devlet sırrı konusunda yasal bir düzenleme vardır. Devletin dış tehlikelere, milli güvenliğine zarar verebilecek, suç olgusuna ilişkin bilgilerin kapsamına göre eylem ve belgelerin gizlilik altına alınması için sırların örtülenme şekline devlet sırrı denilmektedir. TBMM Genel Kurulu, Suriye’deki son olaylarla ilgili bir kapalı oturum düzenledi. Bu tür kapalı oturumların tutanakları, devlet sırrı gereklerine uygun olarak 10 yıl süreyle yasaklanır. Buradan esinlenerek şunu açıklamak isterim.

İkinci dünya savaşının bitiminde, ilk basamak olarak galip üç büyük devlet toplanarak Ortadoğu’nun plan ve haritalarını görüştüler. Almanya’nın ufak bir yerleşim birimi olan POTSDAM’da Ortadoğu’nun geleceği paylaşıldı. Tarihte “POTSDAM Konferansı Belgeleri” olarak anılan bu gizli oturum süreci de dünyaya açıklanmadı. Ta ki Irak ve Suriye toprakları üzerinde sinsi paylaşma eylemlerine girişilinceye kadar.. POTSDAM belgeleri 70 yıldan fazla gizli tutuldu. İşte, Irak ve Suriye ülkelerinin stratejik akışını belirleyen noktada işbirliğinin tezgahı böyle kurulmuş bulunuyordu. Öncelikle ve özellikle çevremizi kuşatan tehlikelere karşı, araştırmacı gazeteciliğimizle “POTSDAM ve Yalta Konferanslarının satır aralarının iyi okunmasını önermiştim. Birleşmiş Milletlerin doku çatışması, Ortadoğu, Ukrayna ve Yunanistan olaylarıyla ortaya çıkmış bulunuyor. Türkiye, şimdi sınır güvenliği ve vahim sonuçlara sürüklenen çatışmaların kaygıları peşindedir.

Türkiye hariciyesinin tarihsel zekası ve strateji yeteneğiyle büyük oyunlar ortaya çıkarılıyor. Yunanistan da diplomasimizin ayar noktasındadır. Savaş sadece meydanlarda kazanılmaz. Akıllı ve kurnaz diplomatlar bu kuralı hesaplayarak hep mantık oyunlarıyla savaşı kazanmaya düşünürler. Diplomasi mantığı, tarih boyunca devlet yöneticilerimize özgü derinliği sezebilme ayrıcalığı kazandırmıştır. Siyasetçilerimiz daima bulunduğu çağdan beslenmiştir. İnsan vücudundaki hücreler zamanla yenilenir. Araştırmalardan çıkan sonuca göre, sadece beyin hücreleri azalırken yenilenmez. Diplomasi mantığına sahip insanlar tecrübeler kazanarak beyin hücrelerini canlı tutmayı başarırlar. Aslında, beyin hücrelerimizin ancak dörtte birini faaliyete geçirebildiğimiz söylenmektedir. Bunu, dünya sağlık kurumlarının raporlarından öğrenebiliyoruz. Çağımız, akıl karıştırıcı olayları servis ettikçe aklımızın kavrama sınırı da buna bağlı olarak büyüyecektir.