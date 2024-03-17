EROS KEDİ CİNAYETİ ÇOK BÜYÜTÜLDÜ!

Memleket, ahalinin yine çok büyüttüğü yeni bir hayvan cinayeti ile çalkanmakta! Anlayamadım; bu meseleyi neden bu kadar büyütüyorsunuz ki; küçültün efendim! İşkence edilerek öldürülen nedir ki? Alt tarafı bir kedi! Yaşasa ne olur, yaşamasa ne olur? Adı da Eros’muş! Adı da varlığı gibi saçmaymış! Seni iyi hâl’siz küçük canavar! Öyle tekmelenip öldürülürsün işte! Bir de site içerisinde yaşıyormuş haspam! Kedinin yer işgalini düşünebiliyor musunuz? İbrahim Keloğlan’mış kâtilin adı, her yerde afişe olmuş vaziyette! Kel’vicdan!!! Kedi, öldü kurtuldu! Ammaaa! Bakın ki değerli kâtilimizin kameralara hiçbir şekilde yansımamış iyi hâli’ni görebilen bir yargı var!

Eyvah ki; toplum içine geri saldıkları bu cani, elini-kolunu sallaya sallaya, haaa bir de tekmeleyen ayağını-bacağını savura savura gezecek! Geziyor da! Fotoğrafında bile tabak gibi yüzünden kötülük aktığı bariz belli bu kişimsi kişi, uluorta aramızda! Kişimsi kişinin, ayağına sağlık dileyip kocaman bir aferin’le sırtını sıvazlayan bir de babası var; bunu da öğrendik! E, bunun mutlaka bir sevgilisi falan da vardır! “Ben olsam, hiç düşünmeden ayrılırdım!” diyeceğim ama hooop, bir dakika! Düşünmeden olur mu hiç! Düşünmek lazım! Şart yani! Ne ayrılması ya! Memlekette milyonlarca asansör var! Tekmelerle indirir valla beni; gömer asansör boşluğuna! Kamera görüntüsü olsa ne yazar! “Cani iyi hâli” diye bir hâl var adaletimizde! “Memlekette başka kedi mi yok!” denileceği gibi, “Memlekette başka kız mı yok!” da denilir geçilir, ne olacak ki?

“Canlılık türü” ne olursa olsun, katledilir, biter gider! Ardından yazılır-çizilir, millet ayağa kalkar, olayı büyütür de büyütür, söverler-sövüştürürler, lanetler yağdırırlar, Allah’a havale ederler falan filan! Birkaç güne kedi de kız da gündemden düşer, unutulur gider! Bay baaay! Sonra hooop, yeni bir cinayet; ya bir kedi veya köpek ya da yeni bir çocuk ya da kadın! Ah, çok pardon! Şu anda bu satırları yazarken yeni öğreniyorum: Kâtil, evli ve çocukluymuş! Veee, karısından da tam destek almış! Vay be! Ya kadın çok cesur ya da canı tatsız! İyi hâl’lerini (!) öne sürüp kötü hâl’lerini görmezden geldiğiniz bu canileri serbest bırakmaya devam edin siz! İyi hâl’miş!

Caniliğine dair en ufak acaba’sı olunmayacak bu derece kötü, bu derece vicdansız, yaptığının gayet bilincinde olup yaptığından haz duyan ve ebesi veyn’den aferin alan birinin kasten işlediği bu cinayeti iyi hâl sayarak iyi hâl’ini değerlendiren felâkete, ah çok pardon, adalete sığındık! Yıllarını verip hukuk okumuşlar! İyi ki okumuşlar! “Oğlum okuyor!”, Kızım hâkim olacak!” diye ne gurur duymuştur anaları-babaları! Memlekette cani-kâtil oğluyla gurur duyan baba bile varken hukuk okuyanınki haklı olarak gururun en tavanını duyar!

Hukuk bu yani, guguk değil ki! Hırsızından dolandırıcısına, tecavüzcüsünden kâtiline; onca suç işleyeni, özellikle de tecavüzcü ve cani kategorisindeki tüm kâtilleri, sırf hak adaleti sağlamak için hak ettikleri cezayı verip müebbet içeri tıktırıp toplum huzurunun ve tüm canların yaşama hakkının, önce kendi vicdan adaletleri ile sonra da fakültesinin sıralarında dört yıl dirsek çürüttükleri hukuk adaleti ile adaletini sağlayabilmek adına okuyup savcı ya da hâkim olmuş ve olacak adil insan dolu! Neredeler! Aslında hak ettikleri gibi ceza uygulayacaklar ama önlerinde “iyi hâl” palavrası diye koca bir duvar var, geçilemez!

Öldürün yaaa kedileri-köpekleri, öldürün çocukları-kadınları! Kamera mamera, mobese falan; çekinmeyin, onlar sizin izlenme rekorunuz! Nasıl olsa kötü hâl’iniz değil, iyi hâl’iniz göz önünde bulundurulacak! İstediğinizi, istediğiniz şekilde katledebilirsiniz, gayet serbest! Emin olunuz ki Eros kedi, bu kâtilin ilk kurbanı da değildir! Sadece kameraya yansıyan ilk cinayetidir! Tecrübe ile sabit, Sn. Kâtil artık kameralara yansıyıp afişe olmaktan da sakınmayacaktır! Bundan sonra çok daha rahat can alacaktır çünkü yolu hepten açıldı!

Kediyi ufak bulup da artık çıtasını yükseltip bir sonrakinde bir köpeği mi katleder, ardından bir tık daha da yükseltip bir çocuğu mu, daha daha sonra da bir kadını mı hatta belki de babasını mı; onu bilemem! Bildiğim; bu iyi hâl avantajıyla çıtayı yükselte yükselte cinayetlerini işler ve arşivler! Kâtile mi kızalım, yargıya mı? Bu, işin hukuksal tarafı! Bir de inançsal yanı var! Hani biz Müslüman bir ülkeydik; e ne oldu bize?..