Engelleri aşan dede-torun ve “Mavi Kapak Kampanyası”

13 yıldır yürüttükleri “Mavi Kapak Kampanyası” ile 400’den fazla insana tekerlekli sandalye bağışında bulunan harika bir dede torunla tanıştırmak istiyorum sizleri. Melike Sarıtaş ve dedesi, Halit Aydoğan’ı tanıştırmak istiyorum sizlerle…

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Ben Melike Sarıtaş, Eskişehirliyim 18 yaşında Radyo Televizyon Bölümü öğrencisiyim. Dedem, Halit Aydoğan 74 yaşında emekli.

Kampanyanızı sizden dinleyebilir miyiz? Bu fikir kimden çıktı?

Eskişehirde 13 yıl önce başlamış olduğumuz "Mavi Kapak Kampanyası" ilkokul çağlarımda Ayşe isminde bir öğretmenimin kapak konusunu sınıfa açması ile başladı. Öğretmenimizinde engelli yani özel bir oğlu olduğu için bu konulara çok duyarlıydı. Bütün arkadaşlarım grup haline gelip kapak toplamaya başladı o dönem ve ben tek kalmıştım yinede tek başımada olsa Eskişehir de mahalle mahalle gezerek kapak toplamaya başladım. Küçüktüm ama bilinç ile yetiştirilmiş bir çocuktum, annem nezaman dışarıda özel bir abimizi veya ablamızı görsek "doğuştan veya sonradan, başımıza nezaman ne geleceğini bilemeyiz, o yüzden onları anlamalı ve hayatımızı bu şekilde düzene sokmalıyız" derdi bana.

Yeteri kadar kapak sayısına ulaşamayıp 15 kapağım eksik kaldı ve ihtiyaç sahibi kişiye ben yardımcı olamadım,birde okulda çıkılcak dergi vardı onada çıkmayı çok istemiştim ve başaramayınca dedeme gidip ağlamaya başladım.

Dedem bana "eğer ağlamazsan gelecek sene hem ihtiyaç sahibi kişiye umut olacağız hem de dergiyede çıkacaksın , hem sınıf biricinisi olucaksın hem okul birincisi inşallah" dedi, biz bu şekilde dedemle yazın bisiklet kışın araba ile kapak toplamaya, mahalle mahalle dolaşıp yakınlarımıza Eskişehir içi haber salmaya başladık. Dedemin dediği gibide çuvallarca kapak biriktirdik. Hem okul birincisi,hem sınıf birincisi olmuştuk.

Sandalye verilmesi üzere bendende küçük bir kardeşimizi bulduk ve ilk sandalyemizin ona süpriz olmasını istediğimiz için ailesine haber vermemesini söyledik.

Kardeşimiz o ortama geldiğinde henüz sandalyenin kendisi için olduğunu bilmediği için annesine dediği bir kelime “Sonuna kadar bu yola devam" dememizi sağlayan olaydır.

Kardeşimiz, “Anneciğim keşke benimde şöyle bir sandalyem olsada seninde kolların beni taşımaktan kurtulsa" akıl yaşta değil başta ve yaşantılardaymış demek..

O kardeşimiz bendende küçüktü ama yaşadığı zorluklar ve bizlerin onlara hayatı zorlaştırmamız onu kocaman bir adam yapmıştı.

Bu demek oluyordu ki asıl engel bizleriz ve bizler engel olmazsak aşılmayacak ne olabilir ki...?

Biz bundan sonra ilkten Eskişehir içi sandalye vermeye başladık daha sonra ise tüm Türkiyeye umut olduk hatta Azerbaycan'a bile araçlarımız ulaştı. Açtığımız instagram "@dedetorunmavikapak" hesabımız sayesinde, yıllar geçtikçe bu konuda öncü ve Türkiye birincisi olduk.

Şimdiye kadar kaç tekerlekli sandalye aldınız?

Şimdiye kadar 400'den fazla insana tekerlekli sandalye bağışında bulunduk tabii sadece sandalye değil. Erzak,kıyafet,oyuncak,yürüteç,tablet vs gibi çeşitli yardımlardada imkanımız el verdiğince umut olduk. 30 bin damacana kapağı 1 sandalye ediyor küçüklerle 200 bin kapak.

Her renk kapağı kabul ediyoruz, plastik olması şartı ile ama mavilerin daha önemli olduğunu söylemektede fayda var.

Bu kapaklar evimizde kullandığımız plastik eşyalara dönüşüyor böylece aslında ekonomimizede katkı sağlamış oluyor bunun yanında büyük bir çevre olayı tabii ki, doğaya atılan bir plastiğin çözünebilmesi yıllar alıyor. (400 yıl) bunu unutmamak gerek ve insanların bu şekilde aslında özgürlüğe açılan penceresi oluyoruz.

Size destek olmak isteyenler sizlere nasıl ulaşabilir?

Bizim dedem ile istediğimiz tek şey destek oldu bugüne kadar, kapak desteğinde bulunmak isteyenler veya başka yardımlarda bulunmak isteyen herkes bize instagram üzerinden @dedetorunmavikapak üzerinden iletişim kurabilirler,sayfa ile bizzat ben ilgilenmekte ve böylesini daha doğru bulmaktayım.

Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

Aldığımız geri dönüşler bizi çok mutlu ediyor,özellikle ihtiyaç sahipleri tarafından herzaman duanın gücüne inanmış birisi olarak başımızı yastığa rahat koyuyoruz birisine umut olabildiğimizde.

İşte bu çok önemli bir şey "vicdan rahatlığı" bu 13 yıl içerisinde asla para yardımı kabul etmedik yanlış anlaşılmamak için, biliyorsunuz ki herşeyin sahtekarlığı çıktığı gibi artık özel kardeşlerimizide kullanıp bir çok yanlış şey yapan ama belli etmeyen kişiler var. Sayfayı kurmamın asıl amaçlarından biriside bu, yaptıklarımızı en şeffaf hali ile bize destek olan insanlara belirtebilmek, onların güvenini kazanmak. Haliyle böyle güven yitirilmiş bir toplumda güven kazanmakta bize çok güzel dönüşler sağlıyor ve desteklerimiz dahada artıyor. Bizede engel olmaya çalışan çok kişi var ama biz bu tarz şeyleri ilerlememize basamak ve tecrübe olarak görüyoruz.

Böyle güzel bir dede-torun ilişkisi görmek çok mutluluk verici. Dedeniz sizinle gurur duyuyor olmalı.

Dedem tabii ki benle gurur duyuyor ama asıl gurur duyulması gereken kişinin dedem olduğunu savundum hep.

Hem 74 yaşında , hem kalp rahatsızlığı var hem de belinde 12 tane vida var. Buna rağmen benden daha dinçtir kendisi.

İnsanları mutlu etmenin, aldığı duaların onu dinç tuttuğunu söyler ve gerçekten enerjik, hareketli bir kişiliğe sahiptir.

Bu yaşında çoğu gencin yapamadığı şeyleri yapıp düşünmesi... Asıl tüm alkışlar ona !

Okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Biz ta Eskişehir’den belki İstanbul’a, Konya’ya, Bursa’ya belki de başka vilayetlere sizlerin aracılığı ile seslendik ve şu an seninde bizden haberdar olmanı sağladık. Bunun için çok mutluyuz hiç bir karşılaşma tesadüf değildir belki artık sende bizim için daha doğrusu birisinin özgürlüğü için miktar farketmeden destek olmak istersin? Ozaman bizle hemen iletişime geçmeni bekliyor olacağız:)