EFSANE BAŞKAN: KAZIM TURAN EFSANE BAŞKAN: KAZIM TURAN

Milas'a bağlı olan Ören, eskiden beldeydi. 2014 yılında beldelikten çıkarıldı ve Milas'a bağlı bir mahalle haline getirildi.

Ören, 1987'de belde olduktan sonra belediye başkanına da sahip oldu. 1989 yılında belediye başkanı seçilen yazımızın ana konusu olan Kazım Turan, Ören 2014 yılında mahalle yapılana kadar tam 25 yıl bu görevde kaldı.

Ören'e bakıldığında her yerde onun izini görüyoruz. Herkes onun yaptıklarını söylüyor. 10 yıl geçtiği halde, halen Kazım başkanın yaptıkları söyleniyorsa, bu iş incelenmeli. Birincisi, bu kadar başarılı bir başkanı bugün neden siyasetin başka dallarında göremiyoruz. İkincisi aradan bu kadar süre geçmesine rağmen Ören'de neden taş taş üstüne konmadı. Kazım Turan'dan sonra gelen başkanın beceriksizliği mi yoksa Ören'in mahalle olması sonrası Milas'tan yönetilmesinin yanlışlığı mı?

Kazım Turan, "Nasıl iyi bir belediye başkanı olunur?"un güzel bir örneği. Keşke diğer belediye başkanları Ören'e bir baksa da örnek alsa, kendilerine rehber edinse diye hayıflanmamak mümkün değil.

Hadi onlar almadı, kendi partisi neden yerel yönetimler başkanlığında Turan'ın yaptıklarını ders olarak geçmez?