EDEPSİZLİK- ATEŞTEN ÖRTÜLER

Gazze’deki VAHŞETİN Failleri mayıs BÖCEKLERİ(Siyonist ve Evanjelist zalimler), 10-15 günden beri, tahrif edilmiş, içeriğinin hükümleri değiştirilmiş Tevrat ve İncil’den YALAN bir takım beyanlarla VAHŞETLERİNE kılıf arıyorlar. Neymiş, TANRILARININ onlara verdiği talimatları yerine getiriyorlar. Neymiş bu talimatlar: Vadedilmiş topraklara(hedeflerine) ulaşana kadar durmayacaklar; Bunun için hiç bir ayırım yapmadan Bombalar, füzelerle yakacaklar, yıkacaklar, İnsanları yerlerinden edecekler, çoluk-çocuk demeden herkesi öldürecekmişler.

Bakalım böyle bir hedef var mı.

-Böyle bir hedef yok; Çünkü Hz.Musa ya ve Hz.İsa ya inen kitaplar değiştirilmiştir. O kitaplar aslı itibariyle öldürmeyi değil, yaşatmayı esas almışlardı.

-Şeytan, kendisini insandan üstün görme KİBRİNE katıldığı için, Allah'ın emrine karşı gelip SECDE etmedi ve kovulup, lanetlendi.

-Bu caniler de; kendilerinden olmayanları insan kabul etmeme KİBRİNE düştüler. Allah'ın Emirlerini değil, Şeytan dostlarına hizmet için Onların verdiği talimatları uygulamaktadırlar. Onun için de yeryüzünde bozgunculuk ve fesat çıkarmayı çok severler. peki gerçek olan nedir:

Gerçekleri Kâinatın sahibi Allah'tan dinleyelim:

A'RA'F 27:)".....De ki: Allah Edepsizliği emretmez. Bilmediğiniz şeyleri Allah'ın üzerine mi atıyorsunuz". Demek ki Allah insanlara EDEP sahibi, Ahlâk sahibi, iyi insanlar..v.b... olmayı emreder. YALAN söylemeleri gerçeği değiştirmez. Ku'ran'ı Kerim tek değişmeyen, kıyamete kadar değiştirilemeyecek kitaptır.

A'RA'F 30:)Onların bir bölümünü DOĞRU yola ulaştırdı. Bir bölümüne de sapıklık HAK oldu. Çünkü onlar ALLAH'I bırakıp, ŞEYTANLARI koruyucu edindiler. Bir de bunlar kendilerini doğru yolda zannetmekteydiler.

A'RA'F:9).......Bunlar da işte Ayetlerimize zulmetmeleri nedeniyle kendilerine yazık edenlerdir.

A'RA'F 41:)Onlar için cehennemde bir döşek ve üstlerinde (Ateşten) ÖRTÜLER vardır. İşte biz ZALİMLERİ böyle cezalandırırız.

Allah, Zalimlerin Şeytanlarla İlişkilerini, yaptıklarının doğru olduğunu zannettiklerini, Ayetlerin anlamlarını ve yerlerini değiştirdiklerini, Bunların sonucu olarak ta mutlaka Cezalarını çekeceklerini bize bildirmektedir.

Biz de kendilerine diyoruz ki: Ey! Âhlâksızlıktan, Fesat ve Azgınlıktan, Nifaktan, Necislikten, İhanetten, Gurur-kibir, Riyakarlıktan, YALANCILIKTAN zevk alan PİSLİK BÖCEKLERİ! Yaptığınız bu zalimliklerin tam merkezinden Allah herkesi gözetliyor. Kalpler Allah'ın NAZARGÂHIDIR .Siz İnsanlığın kalbini Hüzne boğdunuz. Zalimlikte doruklaştınız. Allah'ın ATEŞİ sizi yakacak, Cehennem de hiç ölemeyecek şekilde oranın İKAMETÇİLERİ olacaksınız. Toprağa düşürdüğünüz o şehitler; Mevlânanın dediği gibi, her biri TOHUM gibidirler. Onlara ölü denmez. Çünkü daha verimli meyvelerin filizlerin habercisidirler. Siz ise pisliksiniz, LAĞIM FARELERİSİNİZ. pisliklerinizde boğulacaksınız inşallah.