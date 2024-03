DÜŞÜNCEYE ANLAM KATMA VE EYLEME DÖNÜŞTÜRME

BİR İNSAN, BİR MÜSLÜMAN: Sadece Allah'a KUL olmalı, O'na hiç bir şeyde ORTAK koşmamalı, Yapacağı her işe mutlaka BESMELE ile başlayarak, BEREKET katmalıdır. Her işe başlarken; tâkip edeceği YOLUN, Allah'ın RIZASINA uyumunu iyice DÜŞÜNMELİDİR. RAD:8)......."O'nun katında her şey bir ÖLÇÜ iledir" Ayeti her an önümüzde durmalıdır.

Müslüman, yapacağı çalışmaları Allah'a ADANMIŞLIK şuuru içerisinde yürütmelidir. İnanç sistemi içerisinde DEĞERLERİ olan insan, bu değerleri GÖRÜNÜR şekilde diğer herkese açarak, Onların da tecrübe etmesine sunmalıdır. Olur ki, başka hayatlara olumlu DOKUNUŞLAR oluşur. Sonuç olarak oluşan her İYİLEŞME, insanlık için ARTI değerdir.

Yaratıcı, genel olarak KÜFRÜ her taraftan kuşatmıştır. Ancak; İnsana düşen VAZİFELER de vardır. Küfür SARMALININ kırılmasına kendi görevi gereği KATKISINI vermelidir. Açtığı gediklerle, İnsanlığa verilen ZARARLARI asgariye düşürmeye gayret etmeli, yapabiliyorsa KÖKÜNDEN kazınacak çalışmalar için, güçlü organizeler devreye sokulmalıdır. Bunun için; sabır, beceri, birlik, zuhura çıkarma da çok önemlidir. Bu şekilde İnanç pratiğe dökülür. İnanç pratik olarak uygulanması gereken bir değerdir çünkü.

Müslüman, EVRENSEL din olan İSLÂMIN, "Tek hakiki inancın" NEFERİ olmalıdır. Hareket halinin her anında VERİMLİLİĞİNİ en üst seviyeye taşıması gerekir. Bunun için bütün vasıflarını devreye sokmalı, hareketleri ile hedefleri örtüşür olmalıdır insanlık yararına yönelik. Dünyaya gelişimizin amacı budur. Bütün bu işleri yaparken, dostlarımızı Çoğaltmak gerekir. Ancak, aralara karışarak kendisini gizleyen Düşmanların da olabileceği hiç bir zaman unutulmamalıdır. ŞAİR İBN ALVARDİ şöyle der: "Hiç kimse düşmansız kalmaz. Hatta bir dağın başına tek başına yaşasa bile". Onun için dikkat dikkat gerekir. Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar emanet olunuz. Grb.K.S.