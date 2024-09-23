DOĞRU YOL İLİMDİR... DOĞRU YOL İLİMDİR...

Arapçası "Sırat-ı Müstakim" diyorlar da Türkçesi olan "doğru Yol"u diyemiyorlar. İşte o doğru yol; İLİMDİR...

Gelelim Türkiyemizin, İl, ilçe, nahiye, köy ve mezra'lar da ki; kuran kursları ve camii yaptırma ve yaşatma derneklerine...Binlerce mi ? Sayısını bilmiyorum. Topladıkları yardım parasına da karışmam, yerini bulur bulmaz Allah bilir...Hani bir ata sözümüz var ya " öğütü yuvadan almış" benim derdim vatan evlatları ve geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim yuvalarında ki durumları...

Bu okullarda hocalar, Fıkıh okuyanlar, medeni kanun düşmanları mı, Batı medeniyetçiliği ve Atatürk düşmanları mı, görmüyor bilmiyoruz, ama şüpheliyiz.!

Böyle bir muamma içinde yaşayan bir toplum bu çağın teknoloji havası içine nasıl girebilir? Bizler onun derdindeyiz

Ne milliyetçilik, ne vatansever devrimcilik, ne devletleştirmeci sosyalistlik, böyle bir toplumu dalmış olduğu ahiret uykusundan nasıl uyandırabilir? Din güzel şey, insan için gereklidir de, ama şeriatçılık ve ahiretçilik olursa bu din olmaktan çıkar.