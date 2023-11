Deniz Kireç'in "Seascapes" İsimli Kişisel Sergisi: Bir Sanat Yolculuğu

17 Kasım 2023 Cuma günü, Pinelo Art Gallery'nin kapılarını sanatseverlere açan "Seascapes" isimli kişisel sergi, Deniz Kireç'in benzersiz sanat anlayışını ve eserlerini sergileme fırsatı buldu. Kireç, sezgisel ve dışavurumcu bir sanat anlayışına sahip olduğunu belirtiyor. Sanatçının tuvallerinde, bilinçdışı figürler ve Deniz ismine ait simgeler can buluyor; balıklar, girdaplar ve yosunlar gibi denizle ilişkili öğeler, kompozisyonlarında önemli bir yer tutuyor.

Kireç, eserlerinde altın varak kullanımıyla dikkat çekiyor. Bu tercihi, Carl Jung'un "Ruh"un dairesel bir formda tasvir edilmesi görüşünden ilham alarak yapmış. Altın dairelerle canlıların ruhlarını simgeselleştiren sanatçı, ruhun değerine vurgu yapıyor. Sergisindeki eserler, sanatçının düşsel ve içsel yolculuğunu yansıtıyor.

Deniz Kireç'in sanat eğitimi ve kariyer yolculuğu da oldukça etkileyici. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde lisans eğitimi alan Kireç, ardından New York Parsons School of Design'da Tasarım ve Teknoloji alanında yüksek lisansını tamamladı. New York'ta tasarımcı olarak çalıştığı süreçte, Universal Buzz, iConcept ve Dolphin Organization gibi firmalarda görev aldı.

Sanatçının çalışma yelpazesi geniş; ürün ve grafik tasarımından video enstalasyonlarına ve illüstrasyona kadar uzanıyor. Chelsea Art Museum'da sergilenen enstalasyon çalışması ve New York, Washington D.C. ve Los Angeles'ta gösterime giren belgeseli ile dikkat çekti. 2009 yılında İstanbul'a dönen Kireç, Arel Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak ders verdi ve 2011'de kendi atölyesini açarak öğrencilerle portfolyo çalışmalarına başladı. 2019'da Işık Üniversitesi Sanat Bilimi bölümünde doktorasını tamamlayan Kireç, tasarım ve sanat üzerine yazılarını çeşitli dergilerde yayımladı.

"Seascapes" sergisi, Deniz Kireç'in sanat yolculuğunun bir özeti niteliğinde. Sanatçı, bu sergiyle ziyaretçilere kendi iç dünyasının kapılarını aralıyor ve onları düşsel bir yolculuğa davet ediyor. Kireç'in sanatı, hem görsel hem de felsefi derinliği ile izleyenleri etkilemeyi başarıyor.