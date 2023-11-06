27 Şubat 2020 - Savunuculuk Çalışmaları Semineri. DEMOKRATİK KATILIM MEKANİZMASI SEMİNERİ, Demokrasi için Türk gençliği ve Kadınlar projesi kapsamında düzenlenen seminere, konuk konuşmacı Basın Konseyi Başkanı ve Gazeteci Pınar Türenç'in katılımı ile gerçekleşti. Proje koordinatörü Müjgan Süver'in açılış konuşması ile başladı.

Aşağıya yazacağım sonuç bildirgesi aradan 3 yıl geçmesine rağmen, siyasi partilerin yetkili kurulları tarafından değerlendirildi mi? Türk gençliği ve Türk Kadının, Türk toplumunda yeri belirginlik bir aşama kaydetti mi? Yakın bir zaman içerisinde, Belediye Başkan seçimleri olacak, temennim o ki, kadınlarımızın yerinin önemi olur..

SEMİNER SONUCU

Atatürk'ün Türkiye'ye modern demokrasiyi getirmesiyle birlikte kadınların seçme ve seçilme hakkını kazandığı 1934 'ten bu yana kat edilen katılımcılık yolunun son derecede zayıf olduğuna parmak bastı. O dönemde % 4 olan meclisteki kadın milletvekili oranının 2020 yılına gelmemize rağmen ancak % 17'ye ulaşabildiğinin altını çizdi.

550 sandalyeli meclisin 600 sandalyeye çıkarılmasına rağmen bunun yetersiz olduğunu iddia eden Türenç, mecliste yalnız iki gencin ( 22 yaşlarında ) olduğuna değindi ve onları hiçbir önemli meselenin peşinden koşmamalarından, herhangi bir soru önergesi verememelerinden dolayı eleştirdi. Bu doğrultu da gençlere ve kadınlara mutlaka bir hedef sahibi olmalarını ve o hedef doğrultusunda yılmadan mücadele etmelerini öğütledi.

Seminere katılan öğrencilerden özellikle doğu illerinden olanlara yaz tatillerinde memleketlerine döndüklerinde oradaki sivil toplum kuruluşları ile çalışmalarını söyleyen Türenç ; "Bunun başka yolu yok! " diyerek onları doğru bildiklerinin peşinden gitmeleri konusunda mücadele etmeleri için cesaretlendirdi.

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Kardeşlerim ; Ülkemizde birlik, beraberlik ve dayanışma ile herşey yoluna girer. Yeter ki, aramızda ki fitneci, fesat, bölücü, yobaz ve egoist kişilere meydan vermeyelim.

Bu gibi seminerlerin, ihtisası yüksek akademisyenler tarafından parti gençlik kolları ve sivil toplum kuruluşlarında da verilmesi Türk toplumun yararına ve önemlidir.

Özellikle din konusunda, matematik, hukuk, fizik üzerinde kariyer yapmış İlahiyat fakülte mezunlarının bu görevi yüklenmesi şarttır.

Bazı derneklerde ve kuruluşlarda ki uyduruk hikayeler ile seminerler verilmesi, Türk gençliğinin yol almasının önüne set çekmektedir..

Türk gençliğinin ; Bilim, ilim ve teknolojide mesafe alması, Türk devletinin geleceği konusunda yapılacak en iyi yatırımdır.

TÜRK KADINI

Dünyanın hiç bir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü kadının üstünde kadın çalışmasını zikretmeye imkân yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını, << Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim >> diyemez.

Atatürk

Sade sen gösteriver " İşte budur kubbe !" diye,

İki ırgadla iner şimdi Süleymaniye.

Ama gel kaldıralım dendi mi, heyhat, o zaman,

Bir Süleyman daha lâzım yeniden , bir de Sinan..

Anlayacağınız Kısacası, bir ATATÜRK lâzım....

Tanrı Türkü Korusun.

Sevgi ve Saygılarımla.