DEĞERİNİZ NEDİR?
Merhaba,
Bizler değerli varlıklarız. Herkesin birbirinden güzel ve özel değerleri vardır. Yaşamımız içinde hayatımızı bizler şekillendiririz. Hayatımızı da kendi seçimlerimizle yaşarız. Bazen bizim seçmediğimiz ama bize bahşedilen değerler vardır. Kendi doğru ve yanlışlarımızla, algı ve öğretilerle bir yaşam içindeyiz. Bunlar bazen bizi mutlu ederken bazen de üzebilmektedir. Kimse üzülmeyi seçmez. Bu anlamda bizi üzen insanları kendimizden uzaklaştırıp, bize değer veren ve bizi olduğumuz gibi kabul eden insanları seçeriz.
Bu yazımda sizlere hayatınızın değerini sorgulayacak küçük bir hikâyeyi aktarmak istiyorum. Bir gün babasına "hayatımın değeri nedir?" diye soran çocuğa babası bir taş verir ve bu taşı markete satmaya götürmesini söyler. Eğer fiyatını sorarlarsa sadece parmağını kaldır ve bir şey söyleme der. Çocuk markete gider ve bir kadın sorar;
“Bu taş ne kadar bahçeme koymak isterim” der. Çocuk kendine söyleneni yapar ve sadece 2 parmağını kaldırır. Kadın “2 $ mı alıyorum” der.
Çocuk eve gider ve olanı anlatır. Babası bu sefer taşı alıp müzeye gitmesini söyler. Yine soran olursa sadece parmağını kaldır ve bir şey söyleme der. Çocuk söyleneni yapar müzeye gider.
Bir adam taşı almak istediğini söyler çocuk iki parmağını kaldırır.
Adam “200 $ mı alıyorum” der. Çocuk şok olur koşarak eve gider olanı biteni babasına anlatır.
Babası son olarak elindeki taşı değerli taşlar satan dükkâna götürmesini ve yine soran olursa sadece parmağını kaldırıp bir şey söylememesini ister. Çocuk dükkâna girer taşı gösterir.
Dükkân sahibi "bu taşı nerden buldun? Bu Dünya'da nadir görülen taşlardan, bunu alıyorum ne kadar diye sorar " Çocuk yine iki parmağını kaldırır. Adam “200.000 $ alıyorum” der. Çocuk ne diyeceğini bilemez ve babasına koşar.
Baba sözlerine şöyle başlar;
“Oğlum, şimdi hayatının değerini anladın mı? Nereden geldiğinin, nerede doğduğunun, teninin renginin, ne kadar zengin bir ailede doğduğunun bir önemi yok. Önemli olan senin kendini nerede konumlandırdığın. Çevreni oluşturduğun insanlar, kendini ne şekilde taşıdığın. Tüm hayatını 2 $’lık bir taş gibi hissederek de yaşayabilirsin. Çevrende seni 2 $’lık taş olarak görenlerle de yaşayabilirsin. Fakat her insanın içinde bir ELMAS vardır ve çevrendeki insanları seçebilirsin. Değerimizi bilen ve içimizdeki elması gören insanlarla.”
Seçtiğimiz insanlar, mekanlar, yedikleriniz bile kendinize verdiğiniz değerin ölçütüdür. Kendinizi bir markete ya da mücevher dükkanına koymayı tercih edebilirsiniz. Sizin kendinizi nereye konumlandırdığınız önemli. Hatta duyduğum Jim Rohn’un bir sözünü de paylaşmak istiyorum. “İnsan, en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır” Yani bizler çevremizden etkilenir ve etkileriz. Sahip olduğumuz zihnin, iletişimde olduğumuz diğer zihinlerden etkilenerek şekillendiğini unutmayın.
Sevgilerimle…