DEĞERİNİZ NEDİR?

Merhaba,

Bizler değerli varlıklarız. Herkesin birbirinden güzel ve özel değerleri vardır. Yaşamımız içinde hayatımızı bizler şekillendiririz. Hayatımızı da kendi seçimlerimizle yaşarız. Bazen bizim seçmediğimiz ama bize bahşedilen değerler vardır. Kendi doğru ve yanlışlarımızla, algı ve öğretilerle bir yaşam içindeyiz. Bunlar bazen bizi mutlu ederken bazen de üzebilmektedir. Kimse üzülmeyi seçmez. Bu anlamda bizi üzen insanları kendimizden uzaklaştırıp, bize değer veren ve bizi olduğumuz gibi kabul eden insanları seçeriz.

Bu yazımda sizlere hayatınızın değerini sorgulayacak küçük bir hikâyeyi aktarmak istiyorum. Bir gün babasına "hayatımın değeri nedir?" diye soran çocuğa babası bir taş verir ve bu taşı markete satmaya götürmesini söyler. Eğer fiyatını sorarlarsa sadece parmağını kaldır ve bir şey söyleme der. Çocuk markete gider ve bir kadın sorar;

“Bu taş ne kadar bahçeme koymak isterim” der. Çocuk kendine söyleneni yapar ve sadece 2 parmağını kaldırır. Kadın “2 $ mı alıyorum” der.

Çocuk eve gider ve olanı anlatır. Babası bu sefer taşı alıp müzeye gitmesini söyler. Yine soran olursa sadece parmağını kaldır ve bir şey söyleme der. Çocuk söyleneni yapar müzeye gider.