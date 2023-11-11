CUMHURİYET HALK PARTİSİ

CHP'ye Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i kutluyorum.

Türkiye ve Türk dünyasının geleceğine önemli katkılar sunmasını dilerim.

Temennim o ki ; Gelen gideni aratmasın diyeceğim de aslında gidende aranacak bir şeyde yok gibi !

CHP yönetimi şunu bilmeli ki ; Atatürk Türk milliyetçiliğine önem vermeyen bir oluşumun bu topraklarda başarılı olması mümkün değildir.

ORHUN kitabeleri ve Bilge Kağan, Kül Tiğin , Tonyokuk'un taşlara yazdıklarını iyi okumalarını dilerim.. Bu taşlara kazıyıp yazdıkları öğütleri , beyinlerine de yazsınlar..

Sayın Özel'in giriş konuşması belki oy alma açısından olabilir ama yönetici vasıfı ile bu gibi düşünceye meydan vermemelidir.

Şunu bilmelidir ki , Atatürk olsaydı bu konuşmaya izin vermezdi..

Rahmetli Alparslan Türkeş Beyin sözünü de unutmamak gerek. << Eğer Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP , yolundan sapmamış olsaydı , bizim MHP'yi kurma ihtiyacımız olmayacaktı >>

CHP özellikle şunları unutmamalıdır.

1- Hiç bir partili , Atatürk'ün altı ok halinde özetlediği parti ilkelerinin dışına çıkamaz.

2- CHP , Atatürk'ün kurduğu ne " Liberal" ne de "Sosyalist" parti değildir. CHP idealini "Müdafaa-i Hukuk " ve " Misaki Milli" den bu yana gelişen Atatürkçülükten kuvvet alır.

3- CHP programı dünyada mevcut , sosyalist veya sosyal demokrat adını taşıyan partilerin programından almaz. Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğmuş milli bir programdır.

Laik devlet esaslarını inkâr eden bazı düşüncelerden ya da çeşitli kılıklar altında ileri sürülen kollektivist, Marxist görüşlerden ve ihtilâlci sosyalizmin metodlarından demokratik Anayasa düzeninin yıkılması yolunda faydalanmak isteyen heveslileri, milletçe geçirilen bunca tecrübelerden ders almamış görülmektedir.

CHP'nin temelinde, hurafecilik ,gericilik, Marksizm, sınıf kavgası, kollektivizm, sosyalizm yoktur. Sadece Türk milletinin kurtuluş yolunu çizen Atatürkçülük vardır.

CHP memleket davalarına 19.uncu yüzyılın basma kalıp ideolojileri açısından değil akıl ve çağdaş bilim gözü ile bakmayı Atatürkçülüğüm gereği sayar.

Atatürk ideolojilerini taşıyorlarsa Atatürk'ü iyi okusunlar. Yalandan Atatürk'ün şemsiyesi altında kendi ferdi düşüncelerinin esiri olmamalıdırlar. Ayrıca , yanındaki bölücü bir zümrenin esiri olmadan hareket etmesi , milli görev olduğunun bilincini içinde hareket etmelidirler.

İşin kısacası Sayın Türkeş'in bunun ile ilgili konuşması önemli ve manidardır.

Temenni ederim ki , CHP özüne dönmeli ve Atatürk mirasına ihanet etmemelidir.. Bu bozulan parti yapısını Sayın Özel düzeltir mi? Zamanla göreceğiz..

MİLLETİME TAVSİYEM

<<Efendiler, muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki : Sinesinde yetişerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki , vicdanındaki ,cevheri asliyi çok iyi tahlil etmek dikkatinden, bir an feragat etmesin >>

( Türkiye Millet Meclisi konuşmasından)

ATATÜRK

Tanrı Türkü Korusun

Sevgi ve Saygılarımla