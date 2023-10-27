CUMHURİYET

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun..

29 Ekim, Türkün insan olma ve yaşam kalitesinin, arttığı, çağ kapatılıp yeni bir çağ açılma günüdür.

29 Ekim ; Ne Mutlu Türküm diyebilme günüdür

“Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükümettir ki, onun adı Cumhuriyettir.”

Atatürk'ün en büyük eseri olan Cumhuriyetin bu topraklarda asla yok edilemeyeceğini iç ve dış da ki hainler bilsinler... Nur içinde yat Atam, biz milliyetçi devrim bekçileri, elimizde meşaleler eserini bekliyoruz…

Ne Mutlu Türküm Diyene.

Sevgi ve saygılarımla.