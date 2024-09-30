BURUK DİL BAYRAMI... BURUK DİL BAYRAMI...

Yayınlanma Tarihi 30.09.2024 12:00 — Son Güncelleme 30.09.2024 12:00

+ A -

Dilimize tam sahip çıkamıyoruz ... Affet, bu dili bize layık gören Yüce Allah... Affet, bize Türkçe dilini miras bırakan Atalarımız.. Diline, müziğine ve kültürüne sahip çıkmayan devletler yok olur gider. Eti, Hitit, Urartu devletler kaldı mı? Bunların dilini bilen pek nadirdir. Urartu dilini bilen dünyada 12 kişiyi geçmez.

Top ile bomba ile imha edilmiş milletler yoktur. Ancak dilini ve kültürünü yok ederseniz milletleri tarih sayfalarına gömülü bulursunuz... Kendi diliyle eğitim yapmayan, musikisini öğretmeyen milletler, yok olmaya mahkumdur. Nasıl ki, Kuran bir matematik, fizik ise, dilde matematik, fiziktir... Nasıl ki, Kuran-ı Kerim'i matematik, fizik bilmeyen çözemez, Türkçe de aynıdır. Öncü akıl, öyle bir denklem yaparlar ki, dilinin nasıl uçup gittiğinin farkına varamazsın. Nasıl mı farkına varamayız?

Şöyle ki : İnsanların en büyük zaafı inançtır Mum lekesi nasıl çıkmıyor ise, beyinlerden de, Arapça din duygusunu atamazsınız. Sanki Arapça din için kutsal dil...Her milletin diline saygı duyarız ama her milletin kendine özgü dili var.. Bunu ancak Atatürk gibi koca yürekli insan yapar. Arapça’yı din için, kutsal dil sayanlar yapamaz. Arapça'yı kutsal dil sayan ve bunu maddi ve manevi kazanç haline getiren, Tarikatler, Cemaatler, tekkeciler almış başını gidiyor. Bunların yetiştirdikleri çocuklar, Türkçe diline mi önem vereceklerini sanıyorsunuz? Kim inanır? Bunları söyleyen Müslüman insanlarımızı dinsiz olarak etiketlemek de günah ve yazıktır... Yabancı dil bilmenin sakıncası olmaz. Ama dil ile ayrı bir dilde, "Din" inancı olduğu zaman iş değişir. Hem dilimizi bozarsınız hem de kültürümüzü.

Örnek olarak. Müslüman mısınız? Sorusuna; Elhamdülillah diyoruz, ama anladığımız dilde, Türkçesi olan "Şükürler olsun" olanı diyemiyoruz, demek ki Türkçemizi bozan neden belli. Yabancı dil İngilizce bilen Müslüman mısınız sorusuna "Thank god " mu diyecek? Lütfen anlayınız.. Atatürk bunu bilerek Türkçe "Dini" işaret etti ve inkilap yapma gereği duydu. Türk insanlarına yapacağınız iyilik Türkçesinin bozulmaması için Türkçe Din'e yönelmektir.. Atatürk alfabeyi değiştirdi. Doğrudur. Ama biliniz ki, Arap alfabesinin Türkçeye uymadığıdır. Babürşah'dan Enver Paşa'ya kadar, hepsi Arap alfabesinin Türkçeyi mahvettiği, kelimelerimizi yok ettiği tesbitini yapmışlardır... Latin alfabesinin temeli Türk'dür. Orhun yazıtları ile başlar ve gelişe gelişe o alfabe haline gelir. Atatürk, bu alfabeye geçmekle Türkçeye şahsiyetini kazandırdı. Türkçeye varlığını kazandırdı. Ve Türkçenin hızlı ilerleyebilmesi imkânını sağladı.