BİZ KARADAN DA GEMİ YÜRÜTÜRÜZ... BİZ KARADAN DA GEMİ YÜRÜTÜRÜZ...

Hoca Galata köprüsünden geçiyormuş. Üsküdar vapuru yolcularının bağrıştıklarını duymuş: <<-- Nedir derdiniz?>> diye sormuş.<<-- Vapurun kalkma zamanı geldi. Kaptan meydanda yok.>> cevabını vermişler.<<-- Ben kaptanlık bilirim.>> demiş. Geçmiş kaptan yerine. Tornistan gemiyi yürütmüş. Gemi gitmiş, Üsküdar kıyılarında karaya oturmuş. Yolcuların: <<-- Hani sen kaptanlık bilirdin?>> diye yeniden haykırışmaları üzerine de:

Rahmetli Nuri Conker zarif bir adammış. Bir akşam Atatürk'ün sofrasında şu fıkrayı anlatmış.

" Onlar boğazları zincirleyecek kadar akıllı ise, biz de karadan gemileri yürütecek kadar deliyiz"

Bugünkü dünyada sadece kuvvetli inanç yokluğu değil, sahip olduğumuz inançları açığa vurmakta gösterdiğimiz utangaçlık almış yürümüştür. Çoğu zaman " karışma, nene lâzım. Başını derde sokma" düşüncesi ile hareket etmekteyiz. Düzeltmeye muhtaç olan her türlü durumlar karşısında çoğumuzun mânevi sesi sanki kısıktır.

Milletlerarası konularda günün olaylarından kimsenin uzak kalamayacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Teşebbüs edilen tarafsızlığın, kaçılan kötülüklere sebep olduğunu biliyoruz. Şunu iyi bilmek gerekir ki ; bugünkü dünyamız cesur ve açık sözlü insanlar tarafından kurulmuştur.

Dünyanın büyük adamlarının hepsi şimdi ölü ama, bugün de onların uğrunda uğraştıkları kadar mühim meseleler mevcuttur. Bu meseleler karşısında kaldığımız zaman nasıl davranacağız? Düşündüklerimizi söyleyecek miyiz? Yoksa ahlâkı cesaretimiz zayıf olduğu için susacak mıyız?

İyi olana iyi, kötüye kötü diyebilen bir muhalefet anlayışı mı var bizde.. Yapmak bir yana ruhen çökertirler insanı. Devamlı kötü gidişe eleştiri ve öneri...,İyi yapılan işe de tebrik ve alkış olmalı...