Bir yolculuğa yeniden çıktım... Denge “SİZ” siniz…! Bir yolculuğa yeniden çıktım... Denge “SİZ” siniz…!

Yıllardır kentsel dönüşüm, iklim değişikliği ve çevresel sorunlar üzerine düşündüklerimi resimlerle ifade etmeye çalıştım. Sanat, benim için yalnızca bir ifade biçimi değil, aynı zamanda yaşadığım dönemi yansıtan bir bellek oluşturma çabasını da barındırıyor. Bu bağlamda, “ReBirth” isimli serimin yeni halkasıyla izleyicileri çağırdığım bir yolculuğa yeniden çıktım.

Bu seride, doğanın döngülerini ve insanlığın bu döngüler üzerindeki etkilerini derinlemesine irdeledim. Serinin başlangıcından bu yana kendimin, düşüncelerimin ve resimle ifade etme tarzımın nasıl evrildiğini “denge “SİZ” siniz…!” adlı projede sanat izleyicisiyle birlikte yeniden gözden geçireceğiz. Serginin küratörlüğünü üstlenen değerli dostum Emine Özkarslıoğlu’na ve Gallery Duende’ye sonsuz teşekkürler.

Doğa, sürekli bir döngü içinde hareket eder ve bu karmaşık yapı, her canlının vazgeçilmez bir parçası olduğu bir bütün oluşturur. Fakat ne yazık ki, insanın doğa üzerindeki tahribatı bu dengeyi ciddi şekilde tehdit etmekte. “ReBirth” serisiyle izleyicilere “denge SİZ’siniz!” mesajını vermek istiyorum. Resimlerimde gözler önüne serdiğim manzaralar, geçmişten günümüze insanın doğayı kontrol etme arzusuyla doğanın kendisi arasındaki çatışmayı yansıtıyor. Doğanın döngüsüne verdiğimiz zararın önemini kavramalıyız; dönüşüm görünüşte tamamlanmış gibi dursa da, aslında gerçek bir zincir kırılması yaşamaktayız.

Bugün, yaşadığımız karmaşanın sonuçlarıyla yüzleşme zamanıdır. Geçmişteki hatalardan ders alarak doğayla olan bağımızı yeniden kurmalıyız. Yaşanabilir bir dünya hayali, bireysel çabalarla mümkün olamaz; farkındalığımızı eyleme dönüştürmek zorundayız. Her birey, bu dengeyi korumanın temel taşlarından biridir ve bu küçük adımlar, aslında büyük değişimlere yol açabilir.