BİR "LEŞMİŞ" MİLLETLER EL-EHLİ BAPTİST HASTANESİ

ZULÜM: İnsaftan ve vicdandan yoksun AŞAĞILIK?????.. Her türlü Haydutların, Yaratılmışlara HAİNLİK yapan ZALİMLERİN, İnsanların HAKLARINA ve CANLARINA Tecavüzün ADIDIR.

Siyonist İSRAİLİN 7 Ekimden beri GAZZE'DE yapmakta olduğu İŞGALİN,SALDIRININ,GÖÇE ZORLAMANIN, 2,3 dakikada bir attığı FÜZE ve BOMBALARLA her tarafı, ev, okul, hastane demeden YIKIP,YAKMANIN, 5000 ni aşkın günahsız SİVİLİ, çocuk, kadın, mazlum demeden ÖLDÜRMENİN,15000 den fazla insanı YARALAMANIN tam da ADI bu dur.

İnsanlık düşmanı CANİ, siyonist İSRAİLİN ZALİMLİKLERİNDE elbette ki destekçileri de vardır. ABD, BATININ başat Devletleri, Küreseller, ve bunların VAKIFLARINDAN maaşlarını alan bir çok devletin yerli vatan hainleri(basın, iletişimci, yazar, iş adamı, akademisyen, sivil toplum örgütleri, bazı tiyatrocu ,sanatçı v.b.. gibi.) Bunun sebebi de şu dur. Destekçi bu yapıların, bu güne kadar yaptıkları da aynıydı. Devletleri parçalama, zenginliklerini gasp etmek, İnsanları topraklarından uzaklaştırmak, Bomba ve füzelerle çoluk çocuk demeden öldürmek. Aslında yok birbirlerinden farkları. Hepsi aynı yolun yolcusu. Hepsi TERÖRİST ve HAYDUT çeteleridir.

Hastane bombalanıyor ABD yapımı ( MK-84 ) içinde fosfor ve yıkıcı ve yatay yakıcı özelliği olan, JDAN donanımlı 910 kg. ağırlığındaki BOMBAYLA. Düştüğü yerin 360 mt etrafını yakıp yıkıyor. İnsanları öldürüyor.800 mt civarında da ağır zararlar veriyor.500 kişiye yakın sivil insan ölüyor. ABD, Almanya, İngiltere gidiyor destek veriyor İSRAİLE. Bunlardan Dünyaya hiç bir zaman BARIŞ gelmedi. Bundan sonra da gelecek değil.

Dünya nüfusu 7 Milyar. Bu ZALİMLER için İnsanlığı, vicdani ve izanı olan herkes bugün İNSANLIĞIN sesini yükseltmeli, yapılması gereken ne varsa yapmalıdırlar. Zira gelinen nokta SÖZÜN İcraata dönüşmesi gereken noktadır. Aksi takdirde İnsanlığın DEĞERLERİ bitmiş demektir.

Maide 82.Ayet) İnsanların müminlere DÜŞMANLIK bakımından en sertini YAHUDİLERLE, Müşrikleri bulacaksın.

Hz. Ali) Bu Dünyada ZALİMİN Ömrünün gölgesi kısadır.

HADİS:) Sizler YAHUDİLERLE muhakkak savaşacaksınız! Harp o kadar şiddetli olacaktır ki, hatta TAŞ: Ey Müslüman; şu arkamdaki bir YAHUDİDİR! Gel de Onu ÖLDÜR diyecektir.

HADİS:)Mazlumun BEDDUASINDAN sakının. Allah'la arasında perde yoktur.

İbrahim 42:)Sakın Allah'ı ZALİMLERİN yaptıklarından gafil sanma. Onları ancak öyle bir güne erteler ki, o günde gözler dışa fırlar.

HADİS:)Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır.

Kehf 59:)İşte zulmettiklerinde HELÂK ettiğimiz ŞEHİRLER! Onları HELAK etmek için de bir zaman belirlemiştik.

Âl-i İmran 118:)Ey İMAN edenler! Kendinizden olmayanı dost edinmeyin. Sizi Şaşırtmada kusur etmezler. Sarpa sarmanızı arzu ederler. Kinleri ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinin gizlediği ise daha büyüktür. Eğer akıl ederseniz, Ayetleri size açıkça bildirdik.

İnsan olmanın, Müslüman olmanın gereği, Mazlumların HAKLARINI savunmak, Zalimlerin HAKSIZLIKLARINA da dur demektir. İnsanların ONURLARININ yok sayılıp, çiğnenmesine, Haksızlıklara uğramalarına, hangi şartlarda olursa olsun KARANLIKLAR içerisinde kalıp kaybolmalarına müdahale etmektir.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz.