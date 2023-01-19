Benim için “Nisan”ın değeri...

Benim için birçok değerin başlangıcıdır...

Nisan, benim için çok önemli bir aydır...

Bugün benim için çok anlamlı bir gün...

26 Nisan: Ömrünün 49 yılını bana veren çok kıymetli eşimin dünyaya geldiği gün...

Dünyada bir örneği olmayan çocuklarımıza, geleceğimize adanmış bir bayramdır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Yazın müjdecisi olan bu mevsim, insanı yaşama bağlar...

Hep söylerim insanların bu dünyaya gelmesi kendisinin miladıdır, başlangıcıdır, diye...

Bana hayatımın bir numaralarını veren, beni 4 erkek çocukla mutlu kılan eşimle evlendiğim gündür, 23 Nisan...

Ailemi, beni bu hayata sıkı sıkıya tutturan eşimin “ yuvanın önemini ” bilmesidir...

Onun anlayışlı davranışı sayesinde bu aile ayakta kalmıştır...

Ve bu üzüntü yaşattığım günler için hep, “ keşke olmasaydı ” derim...

Ama, benim onu üzdüğüm günleri hep hatırlarım...

Eminim, muhterem eşim de beni çoktan bağışlamıştır...

Bugün, bu köşemden muhterem eşimden üzdüğüm günler için sonsuz beni af etmesini diliyorum...

Ne kadar zor günler yaşadığımızı derinlemesine ben ve o bilir...

Yoksa, bu kadar yıl evliliğin sürmesi kolay mı?

26 Nisan’a 3 var, ama ben bugünden kıymetli eşimin doğum günü kutlayarak, “İyi ki varsın, iyi ki bu yuvayı ayakta tuttun” demek istiyorum...

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Hayat, gençler için çok uzun...

Hayat, benim gibi belli bir yaşa gelenler için çok kısa...