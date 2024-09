Benim için “Nisan”ın değeri...

Siz, siz olun, eşlerinizin kıymetini bilin...

Bu kısa yaşamı ne kendinize ne başkalarına zehir etmeyin!

ÖZÜR: 21 Nisan 2022 Perşembe günü bu sütunlarda yayımlanan "Opr. Dr. Turhan Çömez gerçeği" başlıklı yazımda, Turhan Çömez'in babasının rahmete kavuştuğunu ifade etmiştim. Sayın Çömez'in babası Hasan Çömez'in sağ olduğunu haber aldım. Bu nedenle, Sayın Hasan Çömez'den, oğlu Turhan Çömez'den ve sevgili okuyucularımda özür diler, Hasan Çömez'e Allah'tan sağlıklı uzun ömürler temenni ederim. Ayrıca yazımda, Turhan Çömez'in adı bazı yerlerde Turan olarak geçmiştir, kendisinden ve okuyucularımdan beni affetmelerini, yaşlılığıma bağlamalarını rica ederim... Z.B.