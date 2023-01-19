Benim için “Nisan”ın değeri...
Nisan, benim için çok önemli bir aydır...
Benim için birçok değerin başlangıcıdır...
12 ay içerisinde en kıymetlisidir...
Neden mi?
Tarihleri sıralayarak gerçekleri ortaya koyayım...
16 Nisan: Benim doğum günüm...
22 Nisan: Evlendiğim gün...
23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız...
26 Nisan: Ömrünün 49 yılını bana veren çok kıymetli eşimin dünyaya geldiği gün...
Bugün benim için çok anlamlı bir gün...
Hep söylerim insanların bu dünyaya gelmesi kendisinin miladıdır, başlangıcıdır, diye...
Yazın müjdecisi olan bu mevsim, insanı yaşama bağlar...
Çiçeklerle buluşturur...
Dünyada bir örneği olmayan çocuklarımıza, geleceğimize adanmış bir bayramdır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...
Bugün kutladığımız bu bayramın değerini bilmeliyiz...
***
Bana hayatımın bir numaralarını veren, beni 4 erkek çocukla mutlu kılan eşimle evlendiğim gündür, 23 Nisan...
Bugün 49. evlilik yıldönümümüz...
Dile kolay neredeyse yarım asır...
49 yıl içerisinde elbette zor yıllar geçirdik birlikte eşimle...
O’nun beni üzdüğünü hatırlamam...
Ama, benim onu üzdüğüm günleri hep hatırlarım...
Ve bu üzüntü yaşattığım günler için hep, “keşke olmasaydı” derim...
Onun anlayışlı davranışı sayesinde bu aile ayakta kalmıştır...
Ailemi, beni bu hayata sıkı sıkıya tutturan eşimin “yuvanın önemini” bilmesidir...
Ne kadar zor günler yaşadığımızı derinlemesine ben ve o bilir...
Bugün 2’si kız 6 torun sahibi, ceman 15 kişilik bir çekirdek aileyiz...
Zorlu yaşam şartlarında fedakarlıklarla bugünlere geldik...
Bugün, bu köşemden muhterem eşimden üzdüğüm günler için sonsuz beni af etmesini diliyorum...
Eminim, muhterem eşim de beni çoktan bağışlamıştır...
Yoksa, bu kadar yıl evliliğin sürmesi kolay mı?
26 Nisan’a 3 var, ama ben bugünden kıymetli eşimin doğum günü kutlayarak, “İyi ki varsın, iyi ki bu yuvayı ayakta tuttun” demek istiyorum...
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Hayat, gençler için çok uzun...
Hayat, benim gibi belli bir yaşa gelenler için çok kısa...
Geriye doğru bakınca, “Ne zaman geçti bu günler?” diyorum...
Ömür, güzel anılarla renklidir...
Ömür, geride bırakılan güzelliklerle anlamlıdır...
Ömür, sadece yaşamak değil, değer katmakla değerledir...
Yoksa, gerisi fasa fisodur...
Siz, siz olun, eşlerinizin kıymetini bilin...
Bu kısa yaşamı ne kendinize ne başkalarına zehir etmeyin!
ÖZÜR: 21 Nisan 2022 Perşembe günü bu sütunlarda yayımlanan "Opr. Dr. Turhan Çömez gerçeği" başlıklı yazımda, Turhan Çömez'in babasının rahmete kavuştuğunu ifade etmiştim. Sayın Çömez'in babası Hasan Çömez'in sağ olduğunu haber aldım. Bu nedenle, Sayın Hasan Çömez'den, oğlu Turhan Çömez'den ve sevgili okuyucularımda özür diler, Hasan Çömez'e Allah'tan sağlıklı uzun ömürler temenni ederim. Ayrıca yazımda, Turhan Çömez'in adı bazı yerlerde Turan olarak geçmiştir, kendisinden ve okuyucularımdan beni affetmelerini, yaşlılığıma bağlamalarını rica ederim... Z.B.